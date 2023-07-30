https://ria.ru/20230730/gvatemala-1887144933.html
У побережья Гватемалы произошло землетрясение
У побережья Гватемалы произошло землетрясение - РИА Новости, 30.07.2023
У побережья Гватемалы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Гватемалы, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:47
2023-07-30T04:47
2023-07-30T04:48
в мире
гватемала (республика)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Гватемалы, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 01.10 по времени UTC (03.10 мск), эпицентр располагался в 124 километрах к северу от населенного пункта Пуэрто Сан Хосе с населением более 23,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров, отмечается в сообщении службы. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230726/zemletryasenie-1886346161.html
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в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
У побережья Гватемалы произошло землетрясение
USGS: у побережья Гватемалы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6