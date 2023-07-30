https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html

Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации

Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации - РИА Новости, 30.07.2023

Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации

Музыкант Гарик Сукачев после вынужденной госпитализации обратился к своим поклонникам из больницы. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:26

2023-07-30T19:26

2023-07-30T19:50

гарик сукачев

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев после вынужденной госпитализации обратился к своим поклонникам из больницы."Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. <...> Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, обязательно мы приедем, еще раз простите меня, пожалуйста, Христа ради, то что я не смог, я правда хотел встретиться с каждым из вас", — сказал артист в видео, опубликованном в его официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".Сукачев опроверг информацию о том, что причиной его отсутствия на концерте стала проблема с алкоголем, уточнив, что на это у него нет ни времени, ни здоровья.Ранее стало известно, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке" без его присутствия.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".

https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887214802.html

https://ria.ru/20230718/yasulovich-1884802509.html

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гарик сукачев