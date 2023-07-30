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Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации - РИА Новости, 30.07.2023
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19:26 30.07.2023 (обновлено: 19:50 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации - РИА Новости, 30.07.2023
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
Музыкант Гарик Сукачев после вынужденной госпитализации обратился к своим поклонникам из больницы. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:26
2023-07-30T19:50
гарик сукачев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев после вынужденной госпитализации обратился к своим поклонникам из больницы."Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. &lt;...&gt; Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, обязательно мы приедем, еще раз простите меня, пожалуйста, Христа ради, то что я не смог, я правда хотел встретиться с каждым из вас", — сказал артист в видео, опубликованном в его официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".Сукачев опроверг информацию о том, что причиной его отсутствия на концерте стала проблема с алкоголем, уточнив, что на это у него нет ни времени, ни здоровья.Ранее стало известно, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке" без его присутствия.Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887214802.html
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гарик сукачев
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации

Гарик Сукачев обратился с извинениями к поклонникам из больницы после госпитализации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРок-музыкант Гарик Сукачев
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рок-музыкант Гарик Сукачев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев после вынужденной госпитализации обратился к своим поклонникам из больницы.
"Дорогие друзья, все те, кто должны были прийти или приехать, конечно, на наш концерт в Рускеала, я загремел в больницу. <...> Прошу у всех у вас, конечно же, прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Хочу вам сказать, что обязательно болезни проходят, обязательно мы приедем, еще раз простите меня, пожалуйста, Христа ради, то что я не смог, я правда хотел встретиться с каждым из вас", — сказал артист в видео, опубликованном в его официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
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Сукачев опроверг информацию о том, что причиной его отсутствия на концерте стала проблема с алкоголем, уточнив, что на это у него нет ни времени, ни здоровья.
Ранее стало известно, что музыканта госпитализировали из-за ухудшения здоровья, а запланированный концерт прошел в формате "народного караоке" без его присутствия.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
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