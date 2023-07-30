Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года
Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года
Трубы для газопровода. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Совещание по вопросам газификации поселений южной Якутии в рамках соглашения с ПАО "Газпром" состоялось в ходе рабочего визита главы региона Айсена Николаева в Олекминский район.
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"Глава Якутии отметил, что подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации Якутии предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода "Сила Сибири", - рассказали в пресс-службе.
Строительство внутрипоселковых газопроводов Якутии планируется региональным оператором газификации в лице АО "Сахатранснефтегаз" за счёт средств Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация".
По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, общее количество поселений, включенных в программу, составляет 30 населенных пунктов.
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"В ходе реализации программы газификации Южной Якутии будут газифицированы 17 населенных пунктов Олекминского, 8 поселений Алданского , 3 – Ленского, 2 – Нерюнгринского районов. Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8 403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей", - сообщил он.
Ранее сообщалось о том, что газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск.
Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.