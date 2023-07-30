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Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года - РИА Новости, 30.07.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
14:08 30.07.2023 (обновлено: 14:10 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html
Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года
Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года - РИА Новости, 30.07.2023
Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года
Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:08
2023-07-30T14:10
республика саха (якутия)
экономика
олекминский район
нерюнгринский район
дальний восток
айсен николаев
газпром
сила сибири — 2
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Совещание по вопросам газификации поселений южной Якутии в рамках соглашения с ПАО "Газпром" состоялось в ходе рабочего визита главы региона Айсена Николаева в Олекминский район. "Глава Якутии отметил, что подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации Якутии предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода "Сила Сибири", - рассказали в пресс-службе. Строительство внутрипоселковых газопроводов Якутии планируется региональным оператором газификации в лице АО "Сахатранснефтегаз" за счёт средств Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация". По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, общее количество поселений, включенных в программу, составляет 30 населенных пунктов. "В ходе реализации программы газификации Южной Якутии будут газифицированы 17 населенных пунктов Олекминского, 8 поселений Алданского , 3 – Ленского, 2 – Нерюнгринского районов. Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8 403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей", - сообщил он. Ранее сообщалось о том, что газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск. Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.
https://ria.ru/20230730/gazifikatsiya-1887180875.html
https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html
олекминский район
нерюнгринский район
дальний восток
республика саха (якутия)
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экономика, олекминский район, нерюнгринский район, дальний восток, айсен николаев, газпром, сила сибири — 2, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Экономика, Олекминский район, Нерюнгринский район, Дальний Восток, Айсен Николаев, Газпром, Сила Сибири — 2, Республика Саха (Якутия)
Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года

Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкТрубы для газопровода
Трубы для газопровода - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Трубы для газопровода. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Совещание по вопросам газификации поселений южной Якутии в рамках соглашения с ПАО "Газпром" состоялось в ходе рабочего визита главы региона Айсена Николаева в Олекминский район.
«
"Глава Якутии отметил, что подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации Якутии предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода "Сила Сибири", - рассказали в пресс-службе.
Строительство внутрипоселковых газопроводов Якутии планируется региональным оператором газификации в лице АО "Сахатранснефтегаз" за счёт средств Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация".
Газопровод - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Якутии началась газификация Олекминского района
Вчера, 11:44
По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, общее количество поселений, включенных в программу, составляет 30 населенных пунктов.
«
"В ходе реализации программы газификации Южной Якутии будут газифицированы 17 населенных пунктов Олекминского, 8 поселений Алданского , 3 – Ленского, 2 – Нерюнгринского районов. Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8 403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей", - сообщил он.
Ранее сообщалось о том, что газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск.
Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.
Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутской Беченче
27 июля, 13:59
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаОлекминский районНерюнгринский районДальний ВостокАйсен НиколаевГазпромСила Сибири — 2Республика Саха (Якутия)
 
 
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