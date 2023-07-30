https://ria.ru/20230730/gazoprovod-1887196928.html

Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года

Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года - РИА Новости, 30.07.2023

Свыше 700 километров газопровода проложат в южной Якутии до 2025 года

Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:08

2023-07-30T14:08

2023-07-30T14:10

республика саха (якутия)

экономика

олекминский район

нерюнгринский район

дальний восток

айсен николаев

газпром

сила сибири — 2

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Свыше 700 километров газопровода проложат в четырех районах южной Якутии до 2025 года по соглашению с ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Совещание по вопросам газификации поселений южной Якутии в рамках соглашения с ПАО "Газпром" состоялось в ходе рабочего визита главы региона Айсена Николаева в Олекминский район. "Глава Якутии отметил, что подписанная с ПАО "Газпром" программа развития газоснабжения и газификации Якутии предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода "Сила Сибири", - рассказали в пресс-службе. Строительство внутрипоселковых газопроводов Якутии планируется региональным оператором газификации в лице АО "Сахатранснефтегаз" за счёт средств Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация". По информации министра промышленности и геологии Якутии Максима Терещенко, общее количество поселений, включенных в программу, составляет 30 населенных пунктов. "В ходе реализации программы газификации Южной Якутии будут газифицированы 17 населенных пунктов Олекминского, 8 поселений Алданского , 3 – Ленского, 2 – Нерюнгринского районов. Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8 403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей", - сообщил он. Ранее сообщалось о том, что газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск. Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.

https://ria.ru/20230730/gazifikatsiya-1887180875.html

https://ria.ru/20230727/gazoprovod-1886604437.html

олекминский район

нерюнгринский район

дальний восток

республика саха (якутия)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, олекминский район, нерюнгринский район, дальний восток, айсен николаев, газпром, сила сибири — 2, республика саха (якутия)