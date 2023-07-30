https://ria.ru/20230730/gazifikatsiya-1887180875.html

В Якутии началась газификация Олекминского района

В Якутии началась газификация Олекминского района - РИА Новости, 30.07.2023

В Якутии началась газификация Олекминского района

Газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:44

2023-07-30T11:44

2023-07-30T11:44

республика саха (якутия)

олекминский район

алексей миллер

газпром

айсен николаев

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Газификация Олекминского района стартовала в Якутии, в воскресенье сварили первый стык газопровода в городе Олекминск, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Сегодня, 30 июля, на местности при въезде в город Олекминск состоялась сварка первого стыка внутрипоселкового газопровода. Команду произвести первый стык газопровода отдал глава Якутии Айсен Николаев", - рассказали в пресс-службе. Николаев отметил, что в рамках масштабной газификации в Олёкминском районе до 2025 года планируется построить 5 межпоселковых газопроводов и газифицировать в общей сложности 17 населенных пунктов. В городе Олекминске газ придет в свыше 1000 домовладений. "По району будут газифицированы 43 котельные. В газификацию районного центра и поселков Олекминского района "Газпром" вложит 8 миллиардов 800 миллионов рублей согласно тому соглашению, который я подписал с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - отметил глава региона. По словам генерального директора АО "Сахатранснефтегаз" Алексея Колодезникова, по республике газифицированы всего 105 населённых пунктов. "Сейчас в течение четырёх лет по республике надо газифицировать 35 населённых пунктов, это большой пласт работы. Я уверен, что компания "Сахатранснефтегаз" с этой задачей справится", - приводятся слова руководителя. По программе развития газоснабжения и газификации Якутии на период до 2025 года планируется газификация 30 населенных пунктов Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов. Ранее сообщалось, что 27 июля первый стык межпоселкового газопровода сварили в якутском поселке Беченча Ленского района, событие дает старт газификации трех населенных пунктов, где проживают около тысячи человек. Якутия – лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 километров сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2,8 тысячи домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.

https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html

https://ria.ru/20230711/gazifikatsiya-1883418521.html

олекминский район

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

олекминский район, алексей миллер, газпром, айсен николаев