https://ria.ru/20230730/frantsiya-1887211479.html

Во Франции заявили, что ответят в случае атак на своих граждан в Нигере

Во Франции заявили, что ответят в случае атак на своих граждан в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023

Во Франции заявили, что ответят в случае атак на своих граждан в Нигере

Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:51

2023-07-30T15:51

2023-07-30T19:49

в мире

франция

мохамед базум

африканский союз

александр уваров

ниамей

нигер

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере. Президент республики не потерпит никаких атак против нее и ее интересов", - говорится в заявлении. Ранее СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла нароив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. По данным французского МИД, на данный момент в Нигере находятся порядка 600 французских граждан. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.

https://ria.ru/20230730/niger-1887197287.html

https://ria.ru/20230729/pomosch-1887109396.html

https://ria.ru/20230729/niger-1887052164.html

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в мире, франция, мохамед базум, африканский союз, александр уваров, ниамей, нигер, переворот в нигере — 2023