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Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии
Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2023
Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии
Более 100 целевых встреч прошло в рамках байерской программы для столичных предприятий, организованной "Моспромом" в Белоруссии, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:07
2023-07-30T09:07
2023-07-30T09:07
экономика
белоруссия
москва
минск
сергей собянин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 100 целевых встреч прошло в рамках байерской программы для столичных предприятий, организованной "Моспромом" в Белоруссии, сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города. "Моспром организовал байерскую программу для столичных предприятий. В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами и предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь. Специалисты центра "Моспром" организовали бизнес-миссию в Республику Беларусь для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний столицы. Байерская программа прошла в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью байерской программы московский производитель 3D-оборудования договорился с представителем Минского тракторного завода о предоставлении 3D-сканеров, а столичное предприятие, выпускающее бронированные спецмашины, и белорусская компания по переоборудованию микроавтобусов рассмотрят перспективу совместного производства. Кроме того, благодаря бизнес-миссии компании "Спец-Телеком" удалось найти новых партнеров для реализации крупных инфраструктурных проектов.
https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, белоруссия, москва, минск, сергей собянин
Экономика, Белоруссия, Москва, Минск, Сергей Собянин
Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии
Во время байерской программы в Белоруссии для московских компаний прошло более ста встреч