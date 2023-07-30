https://ria.ru/20230730/belorussiya-1887157868.html

Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии

Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии - РИА Новости, 30.07.2023

Моспром организовал байерскую программу в Белоруссии

Более 100 целевых встреч прошло в рамках байерской программы для столичных предприятий, организованной "Моспромом" в Белоруссии, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:07

2023-07-30T09:07

2023-07-30T09:07

экономика

белоруссия

москва

минск

сергей собянин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более 100 целевых встреч прошло в рамках байерской программы для столичных предприятий, организованной "Моспромом" в Белоруссии, сообщается на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города. "Моспром организовал байерскую программу для столичных предприятий. В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами и предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь. Специалисты центра "Моспром" организовали бизнес-миссию в Республику Беларусь для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний столицы. Байерская программа прошла в Минске и Гомеле с 11 по 13 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что с помощью байерской программы московский производитель 3D-оборудования договорился с представителем Минского тракторного завода о предоставлении 3D-сканеров, а столичное предприятие, выпускающее бронированные спецмашины, и белорусская компания по переоборудованию микроавтобусов рассмотрят перспективу совместного производства. Кроме того, благодаря бизнес-миссии компании "Спец-Телеком" удалось найти новых партнеров для реализации крупных инфраструктурных проектов.

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, москва, минск, сергей собянин