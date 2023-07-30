В Белоруссии опровергли сообщения о дефектах на БелАЭС
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения интернет-ресурсов о дефектах на БелАЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения интернет-ресурсов о дефектах на Белорусской АЭС, пояснив, что публикуемые данные являются недельно-суточными заданиями для подрядных организаций, задействованных в проекте.
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"В сети интернет появились таблицы о работах на БелАЭС, которые отдельные интернет-ресурсы интерпретировали как массовые дефекты, пытаясь в очередной раз выставить проект по возведению атомной станции в негативном ключе", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Минэнерго Белоруссии пояснило, что на самом деле "за многочисленными цифрами (публикуемыми интернет-ресурсами - ред.) кроется обычный рабочий процесс - в таблицах представлены недельно-суточные задания для подрядных организаций, которые задействованы в проекте".
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"Делается это для детального мониторинга сроков и качества выполнения работ. Проект масштабный, требующий повышенного внимания к каждому этапу работ, к каждой мелочи. Если кто-то не укладывается с выполнением заданий в отведенное время либо выполняет работу с недостаточно надлежащим качеством – информация заносится в таблицы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "при этом в целом это касается не основных, а сопутствующих работ, которые не влияют на ключевые функции, конструкции и системы станции". "Так проще контролировать устранение замечаний - они есть на любой стройке. О дефектах в данном случае речи не идет", - говорится в сообщении.
Поясняется, что таблицы обновляются каждый день.
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"Соответственно, работа над заданиями ведется постоянно. Большинство из представленных в них пунктов давно выполнены и уже неактуальны", - добавили в пресс-службе.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.