https://ria.ru/20230730/belaes-1887219017.html

В Белоруссии опровергли сообщения о дефектах на БелАЭС

В Белоруссии опровергли сообщения о дефектах на БелАЭС - РИА Новости, 30.07.2023

В Белоруссии опровергли сообщения о дефектах на БелАЭС

Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения интернет-ресурсов о дефектах на Белорусской АЭС, пояснив, что публикуемые данные являются недельно-суточными заданиями РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:48

2023-07-30T16:48

2023-07-30T16:48

белоруссия

гродненская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белорусская аэс

в мире

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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения интернет-ресурсов о дефектах на Белорусской АЭС, пояснив, что публикуемые данные являются недельно-суточными заданиями для подрядных организаций, задействованных в проекте. "В сети интернет появились таблицы о работах на БелАЭС, которые отдельные интернет-ресурсы интерпретировали как массовые дефекты, пытаясь в очередной раз выставить проект по возведению атомной станции в негативном ключе", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Минэнерго Белоруссии пояснило, что на самом деле "за многочисленными цифрами (публикуемыми интернет-ресурсами - ред.) кроется обычный рабочий процесс - в таблицах представлены недельно-суточные задания для подрядных организаций, которые задействованы в проекте". "Делается это для детального мониторинга сроков и качества выполнения работ. Проект масштабный, требующий повышенного внимания к каждому этапу работ, к каждой мелочи. Если кто-то не укладывается с выполнением заданий в отведенное время либо выполняет работу с недостаточно надлежащим качеством – информация заносится в таблицы", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "при этом в целом это касается не основных, а сопутствующих работ, которые не влияют на ключевые функции, конструкции и системы станции". "Так проще контролировать устранение замечаний - они есть на любой стройке. О дефектах в данном случае речи не идет", - говорится в сообщении. Поясняется, что таблицы обновляются каждый день. "Соответственно, работа над заданиями ведется постоянно. Большинство из представленных в них пунктов давно выполнены и уже неактуальны", - добавили в пресс-службе. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод второго блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.

https://ria.ru/20230715/belorussiya-1884312754.html

https://ria.ru/20230609/diplomatiya-1876989871.html

белоруссия

гродненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, гродненская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), белорусская аэс, в мире