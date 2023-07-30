https://ria.ru/20230730/ataki-1887167794.html
ВС России на Донецком направлении отразили семь атак противника
ВС России на Донецком направлении отразили семь атак противника - РИА Новости, 30.07.2023
ВС России на Донецком направлении отразили семь атак противника
Киев за сутки потерял на донецком направлении почти 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:09
2023-07-30T10:09
2023-07-30T11:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на донецком направлении почти 200 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.В частности, на донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа ДНР. В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны."Потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России на Донецком направлении отразили семь атак противника
Минобороны: ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак противника