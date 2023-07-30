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Собянин сообщил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
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06:34 30.07.2023 (обновлено: 06:58 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/ataka-1887149077.html
Собянин сообщил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке БПЛА
Собянин сообщил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
Собянин сообщил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке БПЛА
Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:34
2023-07-30T06:58
москва
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях &quot;Сити&quot;. Жертв и пострадавших нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Пресечена попытка терактаКиевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России."Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", - говорится в сообщении.Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.Перекрытие движения и задержки во ВнуковоДвижение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта.Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий "Москва-Сити".Кроме того, согласно данным онлайн-табло, задерживается часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного. Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени - только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 - из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха - также указаны в онлайн-табло без задержек.Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них — как внутренние, так и международные.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
https://ria.ru/20230724/ataka-1886065566.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, происшествия
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин сообщил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке БПЛА

Мэр Собянин: ночью украинские БПЛА атаковали комплекс "Москва-Сити", пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

Пресечена попытка теракта

Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России.
"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", - говорится в сообщении.
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Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.

Перекрытие движения и задержки во Внуково

Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, перекрыто, сообщает столичный департамент транспорта.
Тестовская улица находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий "Москва-Сити".
Кроме того, согласно данным онлайн-табло, задерживается часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".
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Почти все рейсы на вылет, которые были запланированы с 4.00 до 6.00, задержаны как минимум до 5.55, кроме одного. Рейсы на прилет с 3.00 до 4.00 задержаны минимум до 6.00, а рейс из Анкары, которы должен был прибыть во "Внуково" в 4.35, задержан до 5.35. По расписанию в этом промежутке времени - только рейс на прибытие из Еревана (5.35 мск).
При этом рейсы с прибытием во Внуково в 6.20 и 6.50 - из Новосибирска и Шарм-эш-Шейха - также указаны в онлайн-табло без задержек.
Практически все рейсы с прибытием с 7.00 до 8.00 также задержаны, среди них — как внутренние, так и международные.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
Автомобили экстренных служб на месте взрыва беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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