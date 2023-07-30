https://ria.ru/20230730/alpinist-1887227427.html

В горах КБР спасатели на вертолете эвакуировали травмированного альпиниста

В горах КБР спасатели на вертолете эвакуировали травмированного альпиниста - РИА Новости, 30.07.2023

В горах КБР спасатели на вертолете эвакуировали травмированного альпиниста

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали альпиниста из Краснодарского края, получившего травмы в горах в Черекском районе, сообщило ГУМЧС России по КБР. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:46

2023-07-30T17:46

2023-07-30T17:46

черекский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

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НАЛЬЧИК, 30 июл - РИА Новости. Спасатели с помощью вертолета эвакуировали альпиниста из Краснодарского края, получившего травмы в горах в Черекском районе, сообщило ГУМЧС России по КБР. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в Черекском районе на горе "Урал" (высота 4300 метров) участники тургруппы, состоящей из двух человек, попросили о помощи. По предварительной информации, один из них сорвался со скалы, и ему требуется эвакуация. На поисково-спасательные работы вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. С привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хэлиэкшэн" спасатели эвакуировали пострадавшего туриста 1983 года рождения из Краснодарского края с высоты 3700 метров и доставили в больницу в Нальчик", - говорится в сообщении. Отмечается, что угрозы жизни пострадавшего нет.

https://ria.ru/20230728/alpinisty-1886935021.html

https://ria.ru/20230716/nakhodka-1884420933.html

черекский район

краснодарский край

россия

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черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия