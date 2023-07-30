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"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский - РИА Новости, 30.07.2023
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04:59 30.07.2023 (обновлено: 05:09 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/aktiv-1887145445.html
"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский
"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский - РИА Новости, 30.07.2023
"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский
Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада, заявил USA Today профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, назвав поставки оружия РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:59
2023-07-30T05:09
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада, заявил USA Today профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, назвав поставки оружия Киеву безумием.По словам эксперта, Зеленский находится "в затруднительном положении", так как победить в конфликте он не в состоянии, однако проиграть он себе позволить не может. При этом наступление ВСУ, для которого Зеленский более года выпрашивал у НАТО все больше оружия и миллиардов долларов, захлебывается, отметил Макфейт."НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие, главный актив Украины", - констатировал профессор.Он указал, что предоставлять Киеву больше оружия в ожидании, что ВСУ достигнут успеха, - "определение стратегического безумия". "США выигрывают сражения и проигрывают войны вот уже 50 лет", - резюмировал Макфейт.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский

Профессор Макфейт: Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада, заявил USA Today профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, назвав поставки оружия Киеву безумием.
По словам эксперта, Зеленский находится "в затруднительном положении", так как победить в конфликте он не в состоянии, однако проиграть он себе позволить не может. При этом наступление ВСУ, для которого Зеленский более года выпрашивал у НАТО все больше оружия и миллиардов долларов, захлебывается, отметил Макфейт.
«
"НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие, главный актив Украины", - констатировал профессор.
Он указал, что предоставлять Киеву больше оружия в ожидании, что ВСУ достигнут успеха, - "определение стратегического безумия". "США выигрывают сражения и проигрывают войны вот уже 50 лет", - резюмировал Макфейт.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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