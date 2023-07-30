https://ria.ru/20230730/aktiv-1887145445.html

"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский

"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский - РИА Новости, 30.07.2023

"Теряет главный актив": в США рассказали, как облажался Зеленский

Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада, заявил USA Today профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, назвав поставки оружия РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T04:59

2023-07-30T04:59

2023-07-30T05:09

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Украине Запада, заявил USA Today профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, назвав поставки оружия Киеву безумием.По словам эксперта, Зеленский находится "в затруднительном положении", так как победить в конфликте он не в состоянии, однако проиграть он себе позволить не может. При этом наступление ВСУ, для которого Зеленский более года выпрашивал у НАТО все больше оружия и миллиардов долларов, захлебывается, отметил Макфейт."НАТО испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского. Он теряет доверие, главный актив Украины", - констатировал профессор.Он указал, что предоставлять Киеву больше оружия в ожидании, что ВСУ достигнут успеха, - "определение стратегического безумия". "США выигрывают сражения и проигрывают войны вот уже 50 лет", - резюмировал Макфейт.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.

https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато