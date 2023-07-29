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"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве - РИА Новости, 30.07.2023
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21:07 29.07.2023 (обновлено: 00:19 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/zelenskiy-1887114310.html
"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве
"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве - РИА Новости, 30.07.2023
"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над Россией, обладающей большим населением и ресурсами, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T21:07
2023-07-30T00:19
политика
россия
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над Россией, обладающей большим населением и ресурсами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский сказал, что главная цель — победа над Россией. Как ты можешь достичь победы над Российской Федерацией? Страна, в которой осталось максимум 25 миллионов населения. Как она может победить страну со 145 миллионами населения? &lt;…&gt; Зеленский, зачем врать?" — спросил эксперт.Он отметил, что у Киева даже нет программы для достижения поставленной цели.Ранее Соскин заявил, что российская армия нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Черному морю. По его словам, эта неудача вновь демонстрирует неспособность Зеленского что-либо сделать для своей страны.Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве

Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах "победить Россию"

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над Россией, обладающей большим населением и ресурсами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Зеленский сказал, что главная цель — победа над Россией. Как ты можешь достичь победы над Российской Федерацией? Страна, в которой осталось максимум 25 миллионов населения. Как она может победить страну со 145 миллионами населения? <…> Зеленский, зачем врать?" — спросил эксперт.
Он отметил, что у Киева даже нет программы для достижения поставленной цели.
Ранее Соскин заявил, что российская армия нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Черному морю. По его словам, эта неудача вновь демонстрирует неспособность Зеленского что-либо сделать для своей страны.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Главная цель удара: в США раскрыли, что Запад приказал захватить Зеленскому
Вчера, 15:13
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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