"Как такое возможно?" Заявление Зеленского о России вызвало шок в Киеве
Экс-советника Кучмы Соскина удивило заявление Зеленского о планах "победить Россию"
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над Россией, обладающей большим населением и ресурсами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Зеленский сказал, что главная цель — победа над Россией. Как ты можешь достичь победы над Российской Федерацией? Страна, в которой осталось максимум 25 миллионов населения. Как она может победить страну со 145 миллионами населения? <…> Зеленский, зачем врать?" — спросил эксперт.
Он отметил, что у Киева даже нет программы для достижения поставленной цели.
Ранее Соскин заявил, что российская армия нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Черному морю. По его словам, эта неудача вновь демонстрирует неспособность Зеленского что-либо сделать для своей страны.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как заявил 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном участке фронта, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.