В Ереване задержали бывшего посла Армении в России
В Армении по обвинению в мошенничестве задержали экс-посла в России Смбатяна и его сына
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГСАрмен Смбатян
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГС
Армен Смбатян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. В Ереване задержали бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"Решением прокурора 27 июля инициировано уголовное преследование чрезвычайного и полномочного посла А.С. (Армена Смбатяна. — Прим. ред.), его сына дирижера С.С. (Сергея Смбатяна) и предпринимателя А.П. <...> Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах", — говорится в публикации.
Дипломата и его сына — главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики — задержали в воскресенье. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, она нанесла ущерб государству в 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала.
Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010-го по 2014-й.
Бывшего посла ранее обвинили в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении применили залог в двадцать миллионов драмов, (38,2 тысячи долларов).