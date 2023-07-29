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В Ереване задержали бывшего посла Армении в России - РИА Новости, 29.07.2023
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17:16 29.07.2023 (обновлено: 17:51 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/zaderzhanie-1887087567.html
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России - РИА Новости, 29.07.2023
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:16
2023-07-29T17:51
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ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. В Ереване задержали бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.&quot;Решением прокурора 27 июля инициировано уголовное преследование чрезвычайного и полномочного посла А.С. (Армена Смбатяна. — Прим. ред.), его сына дирижера С.С. (Сергея Смбатяна) и предпринимателя А.П. &lt;...&gt; Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах&quot;, — говорится в публикации.Дипломата и его сына — главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики — задержали в воскресенье. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, она нанесла ущерб государству в 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала.Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010-го по 2014-й.Бывшего посла ранее обвинили в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении применили залог в двадцать миллионов драмов, (38,2 тысячи долларов).
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в мире, армения, россия, ереван, снг
В мире, Армения, Россия, Ереван, СНГ
В Ереване задержали бывшего посла Армении в России

В Армении по обвинению в мошенничестве задержали экс-посла в России Смбатяна и его сына

© Фото : предоставлено пресс-службой МФГСАрмен Смбатян
Армен Смбатян - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой МФГС
Армен Смбатян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июл — РИА Новости. В Ереване задержали бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«

"Решением прокурора 27 июля инициировано уголовное преследование чрезвычайного и полномочного посла А.С. (Армена Смбатяна. — Прим. ред.), его сына дирижера С.С. (Сергея Смбатяна) и предпринимателя А.П. <...> Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах", — говорится в публикации.

Дипломата и его сына — главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики — задержали в воскресенье. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, она нанесла ущерб государству в 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала.
Смбатян с 2002 по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010-го по 2014-й.
Бывшего посла ранее обвинили в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями, в его отношении применили залог в двадцать миллионов драмов, (38,2 тысячи долларов).
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