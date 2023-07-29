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Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году - РИА Новости, 29.07.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
09:32 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/yakutsk-1887031384.html
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году - РИА Новости, 29.07.2023
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году
Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году, он разместится в здании Арктического центра эпоса и искусств, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:32
2023-07-29T09:32
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
газпромбанк
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году, он разместится в здании Арктического центра эпоса и искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Предложение о строительстве в Якутске общественного центра для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха поступило к главе региона Айсену Николаеву во время встречи с общественниками движения "Итэгэл субэтэ". "Я поддерживаю вашу инициативу, считаю её важной. Ведь в быстро меняющемся мире каждому из нас родной язык, богатая духовная культура народа саха являются большой опорой, придают нам силу для развития. В 2025 году начнёт работу Арктический центр эпоса и искусств. В театральной части Центра строятся три зала в форме урасы: основной – для театральных постановок, средний – мультимедийный – для домов олонхо и творческих коллективов. Третий зал – "обрядовый", может стать пространством для духовной культуры народа саха", – ответил Николаев. Ранее сообщалось о том, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании проекта по созданию культурного кластера в Якутии. Единый комплекс госфилармонии и Арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Стоимость кластера – свыше 18 миллиардов рублей, общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест.
https://ria.ru/20230728/nikolaev-1886852833.html
https://ria.ru/20220617/putin-1796209411.html
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якутск, айсен николаев, газпромбанк
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Газпромбанк

Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году

© Пресс-служба Постпредства РС(Я) при президенте РФНациональный государственный праздник якутского народа "Ысыах"
Национальный государственный праздник якутского народа Ысыах
© Пресс-служба Постпредства РС(Я) при президенте РФ
Национальный государственный праздник якутского народа "Ысыах". Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году, он разместится в здании Арктического центра эпоса и искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Предложение о строительстве в Якутске общественного центра для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха поступило к главе региона Айсену Николаеву во время встречи с общественниками движения "Итэгэл субэтэ".
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"Я поддерживаю вашу инициативу, считаю её важной. Ведь в быстро меняющемся мире каждому из нас родной язык, богатая духовная культура народа саха являются большой опорой, придают нам силу для развития. В 2025 году начнёт работу Арктический центр эпоса и искусств. В театральной части Центра строятся три зала в форме урасы: основной – для театральных постановок, средний – мультимедийный – для домов олонхо и творческих коллективов. Третий зал – "обрядовый", может стать пространством для духовной культуры народа саха", – ответил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании проекта по созданию культурного кластера в Якутии. Единый комплекс госфилармонии и Арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Стоимость кластера – свыше 18 миллиардов рублей, общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест.
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