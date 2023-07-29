Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году
© Пресс-служба Постпредства РС(Я) при президенте РФНациональный государственный праздник якутского народа "Ысыах"
© Пресс-служба Постпредства РС(Я) при президенте РФ
Национальный государственный праздник якутского народа "Ысыах". Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Центр духовных ценностей народа саха откроется в Якутске в 2025 году, он разместится в здании Арктического центра эпоса и искусств, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Предложение о строительстве в Якутске общественного центра для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха поступило к главе региона Айсену Николаеву во время встречи с общественниками движения "Итэгэл субэтэ".
"Я поддерживаю вашу инициативу, считаю её важной. Ведь в быстро меняющемся мире каждому из нас родной язык, богатая духовная культура народа саха являются большой опорой, придают нам силу для развития. В 2025 году начнёт работу Арктический центр эпоса и искусств. В театральной части Центра строятся три зала в форме урасы: основной – для театральных постановок, средний – мультимедийный – для домов олонхо и творческих коллективов. Третий зал – "обрядовый", может стать пространством для духовной культуры народа саха", – ответил Николаев.
Ранее сообщалось о том, что группа "ВИС" и Газпромбанк подписали соглашение о финансировании проекта по созданию культурного кластера в Якутии. Единый комплекс госфилармонии и Арктического центра эпоса и искусств площадью почти 33 тысячи квадратных метров будет построен на берегу озера Сайсары в Якутске и разместит под одной крышей филармонию, два театра, пространство для выставочных и деловых мероприятий. Стоимость кластера – свыше 18 миллиардов рублей, общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тысячи мест.