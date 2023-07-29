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В Запорожской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 29.07.2023

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T04:30

2023-07-29T04:30

2023-07-29T04:30

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" сообщает о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. "Запорожье... на территории области раздаются взрывы", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230728/sbu-1886999751.html

запорожская область

киев

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запорожская область, киев, вооруженные силы рф, в мире