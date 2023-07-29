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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В городе Сумы был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:23
2023-07-29T20:23
2023-07-29T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
полтавская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В городе Сумы был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное) в своем телеграм-канале."В Сумах слышен звук взрыва", - написало издание.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, полтавская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Суспильне": в городе Сумы был слышен взрыв