https://ria.ru/20230729/vzryv-1887028621.html

﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе

﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе - РИА Новости, 29.07.2023

﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе

Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:54

2023-07-29T08:54

2023-07-29T08:54

в мире

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100113/12/1001131227_0:469:2500:1875_1920x0_80_0_0_4205dd53543d0c4737d3f3940149c94d.jpg

АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в районе Карампа префектуры Магнисия, сообщает портал "Прото тема". ЧП произошло в четверг вечером. В этом районе вторые сутки горел сильный пожар, из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию складов, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины. "Командование 111-го авиакрыла и руководство ВВС, по достоверной информации, письменно заверяли, что системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов работают безупречно. Собственно говоря, вечером в четверг 27 июля стало ясно, что такие понятия, как пожарная безопасность, противопожарная защита, охрана складов боеприпасов, автоматическое пожаротушение, почти неизвестны. И это в критически важном подразделении ВВС, возможно, втором по значимости после 110-го авиакрыла в Ларисе, которое является сердцем ВВС, где помимо государственного контроля, автоматически обеспечивается сохранность боеприпасов и работа систем пассивной противопожарной защиты, даже если требуется немедленная эвакуация персонала (как это произошло в четверг 27 июля), и подтверждена бесперебойная и 100%-ная работа даже в самых экстремальных условиях", - пишет издание. Поскольку в данном подразделении ВВС, как и в каждом авиакрыле, конечная ответственность лежит на командире, было принято решение о его немедленной замене. В ходе расследования будет установлено, несут ли ответственность другие лица, находящиеся в подчинении Главного штаба ВВС, пишет портал.

https://ria.ru/20230729/turtsiya-1887017487.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция