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﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе - РИА Новости, 29.07.2023
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08:54 29.07.2023
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﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе
﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе - РИА Новости, 29.07.2023
﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе
Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:54
2023-07-29T08:54
в мире
греция
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АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в районе Карампа префектуры Магнисия, сообщает портал "Прото тема". ЧП произошло в четверг вечером. В этом районе вторые сутки горел сильный пожар, из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию складов, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины. "Командование 111-го авиакрыла и руководство ВВС, по достоверной информации, письменно заверяли, что системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов работают безупречно. Собственно говоря, вечером в четверг 27 июля стало ясно, что такие понятия, как пожарная безопасность, противопожарная защита, охрана складов боеприпасов, автоматическое пожаротушение, почти неизвестны. И это в критически важном подразделении ВВС, возможно, втором по значимости после 110-го авиакрыла в Ларисе, которое является сердцем ВВС, где помимо государственного контроля, автоматически обеспечивается сохранность боеприпасов и работа систем пассивной противопожарной защиты, даже если требуется немедленная эвакуация персонала (как это произошло в четверг 27 июля), и подтверждена бесперебойная и 100%-ная работа даже в самых экстремальных условиях", - пишет издание. Поскольку в данном подразделении ВВС, как и в каждом авиакрыле, конечная ответственность лежит на командире, было принято решение о его немедленной замене. В ходе расследования будет установлено, несут ли ответственность другие лица, находящиеся в подчинении Главного штаба ВВС, пишет портал.
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в мире, греция
В мире, Греция
﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе

﻿﻿Командира 111-го авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе боеприпасов

© РИА Новости / Геннадий МельникПожарные машины в Греции
Пожарные машины в Греции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пожарные машины в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. Командир 111-го авиакрыла ВВС Греции освобожден от своих обязанностей до завершения административной проверки обстоятельств и причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в районе Карампа префектуры Магнисия, сообщает портал "Прото тема".
ЧП произошло в четверг вечером. В этом районе вторые сутки горел сильный пожар, из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию складов, хотя военный лагерь охраняли пожарные машины.
"Командование 111-го авиакрыла и руководство ВВС, по достоверной информации, письменно заверяли, что системы пожарной безопасности и пожаротушения на складах боеприпасов работают безупречно. Собственно говоря, вечером в четверг 27 июля стало ясно, что такие понятия, как пожарная безопасность, противопожарная защита, охрана складов боеприпасов, автоматическое пожаротушение, почти неизвестны. И это в критически важном подразделении ВВС, возможно, втором по значимости после 110-го авиакрыла в Ларисе, которое является сердцем ВВС, где помимо государственного контроля, автоматически обеспечивается сохранность боеприпасов и работа систем пассивной противопожарной защиты, даже если требуется немедленная эвакуация персонала (как это произошло в четверг 27 июля), и подтверждена бесперебойная и 100%-ная работа даже в самых экстремальных условиях", - пишет издание.
Поскольку в данном подразделении ВВС, как и в каждом авиакрыле, конечная ответственность лежит на командире, было принято решение о его немедленной замене. В ходе расследования будет установлено, несут ли ответственность другие лица, находящиеся в подчинении Главного штаба ВВС, пишет портал.
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