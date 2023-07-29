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RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой - РИА Новости, 29.07.2023
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23:02 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887123347.html
RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой
RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой - РИА Новости, 29.07.2023
RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой
RT организовал встречу журналистов африканских СМИ с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:02
2023-07-29T23:02
политика
россия
африка
мария захарова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. RT организовал встречу журналистов африканских СМИ с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.На мероприятии Захарова отметила гигантский культурный потенциал двух сторон. Дискуссия продлилась более двух часов. Возможность задать свои вопросы получили представители крупнейших изданий и телеканалов.На сессии "Панафриканизм: истоки, современность, будущее" потомки выдающихся лидеров континента объявили о создании форума антиколониального наследия (ПФАН) при поддержке RT и международного агентства видеоновостей Ruptly.На встрече присутствовали потомки африканских политических деятелей: Ндилека Мандела, Номатемба Тамбо, Жозина Машел, Мехдия бен Белла, Гамаль Абдель Насер — младший, Мадарака Ньерере, Роланд Лумумба, Кавечи Каунда. Модератором выступил руководитель бюро RT в Африке Муса Ибрагим.
https://ria.ru/20230719/rt-1885113208.html
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политика, россия, африка, мария захарова
Политика, Россия, Африка, Мария Захарова
RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой

RT провел встречу СМИ из Африки с Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. RT организовал встречу журналистов африканских СМИ с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.
На мероприятии Захарова отметила гигантский культурный потенциал двух сторон. Дискуссия продлилась более двух часов. Возможность задать свои вопросы получили представители крупнейших изданий и телеканалов.
На сессии "Панафриканизм: истоки, современность, будущее" потомки выдающихся лидеров континента объявили о создании форума антиколониального наследия (ПФАН) при поддержке RT и международного агентства видеоновостей Ruptly.
На встрече присутствовали потомки африканских политических деятелей: Ндилека Мандела, Номатемба Тамбо, Жозина Машел, Мехдия бен Белла, Гамаль Абдель Насер — младший, Мадарака Ньерере, Роланд Лумумба, Кавечи Каунда. Модератором выступил руководитель бюро RT в Африке Муса Ибрагим.
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ПолитикаРоссияАфрикаМария Захарова
 
 
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