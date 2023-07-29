https://ria.ru/20230729/vstrecha-1887123347.html

RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой

RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой - РИА Новости, 29.07.2023

RT провел встречу африканских СМИ с Марией Захаровой

RT организовал встречу журналистов африканских СМИ с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:02

2023-07-29T23:02

2023-07-29T23:02

политика

россия

африка

мария захарова

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. RT организовал встречу журналистов африканских СМИ с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.На мероприятии Захарова отметила гигантский культурный потенциал двух сторон. Дискуссия продлилась более двух часов. Возможность задать свои вопросы получили представители крупнейших изданий и телеканалов.На сессии "Панафриканизм: истоки, современность, будущее" потомки выдающихся лидеров континента объявили о создании форума антиколониального наследия (ПФАН) при поддержке RT и международного агентства видеоновостей Ruptly.На встрече присутствовали потомки африканских политических деятелей: Ндилека Мандела, Номатемба Тамбо, Жозина Машел, Мехдия бен Белла, Гамаль Абдель Насер — младший, Мадарака Ньерере, Роланд Лумумба, Кавечи Каунда. Модератором выступил руководитель бюро RT в Африке Муса Ибрагим.

https://ria.ru/20230719/rt-1885113208.html

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политика, россия, африка, мария захарова