https://ria.ru/20230729/voyska-1887125662.html
Путин прокомментировал действия ВС России
Путин прокомментировал действия ВС России - РИА Новости, 29.07.2023
Путин прокомментировал действия ВС России
Вооруженные силы России забирают нужные для российских войск участки, уже продвинулись на одном в 15 километров по фронту и 4 километра в глубину, заявил... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:20
2023-07-29T23:20
2023-07-29T23:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России забирают нужные для российских войск участки, уже продвинулись на одном в 15 километров по фронту и 4 километра в глубину, заявил президент России Владимир Путин. "На участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что на двух участках есть продвижение, на одном 15 километров по фронту и примерно 4 километра на глубину. "Делают это для того, чтобы улучшить свое положение, высотки занимают, создают новые опорные пункты. Действуют уверенно", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал действия ВС России
Путин: ВС России забирают нужные для войск участки, есть продвижение