https://ria.ru/20230729/voyska-1887125662.html

Путин прокомментировал действия ВС России

Путин прокомментировал действия ВС России - РИА Новости, 29.07.2023

Путин прокомментировал действия ВС России

Вооруженные силы России забирают нужные для российских войск участки, уже продвинулись на одном в 15 километров по фронту и 4 километра в глубину, заявил... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:20

2023-07-29T23:20

2023-07-29T23:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России забирают нужные для российских войск участки, уже продвинулись на одном в 15 километров по фронту и 4 километра в глубину, заявил президент России Владимир Путин. "На участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наши подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки", - сказал Путин на пресс-конференции. Он отметил, что на двух участках есть продвижение, на одном 15 километров по фронту и примерно 4 километра на глубину. "Делают это для того, чтобы улучшить свое положение, высотки занимают, создают новые опорные пункты. Действуют уверенно", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html

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безопасность, россия, владимир путин