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В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия - РИА Новости, 29.07.2023
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15:48 29.07.2023 (обновлено: 15:49 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/vooruzhenie-1887075904.html
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия - РИА Новости, 29.07.2023
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "чрезвычайно серьезно" относится к заверениям Китая, что он не поставляет летальное вооружение России для... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:48
2023-07-29T15:49
в мире
россия
энтони блинкен
китай
сша
дмитрий песков
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ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "чрезвычайно серьезно" относится к заверениям Китая, что он не поставляет летальное вооружение России для проведения военных действий на Украине. "Китай неоднократно заверял нас и не только нас, но и многие другие страны, что он не предоставляет летательное вооружение России для ее действий на Украине. И мы относимся к этим заверениям чрезвычайно серьезно", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и министерств обороны США и Австралии в формате "2+2". При этом, по словам американского госсекретаря, у Вашингтона "есть беспокойства относительно отдельных организаций, которые предоставляют технологии двойного назначения, которые могут быть использованы помимо прочего и для беспилотников и другого вида вооружения с целью использования на Украине". "Это - озабоченность, что мы довели до Пекина и надеемся, что они предпримут все меры, чтобы не допустить этого", - добавил Блинкен. США регулярно грозят Китаю тяжелыми последствиями, если тот будет помогать России в обходе санкций и снабжать ее оружием. Ранее официальный представитель МИД КНР уже опровергал утверждения Запада о якобы планировавшихся поставках китайского оружия РФ, подчеркнув, что странам, вооружающим Киев, следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подобных планах, отмечал, что Пекин их решительно опроверг, добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230728/rosgvardiya-1886812706.html
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в мире, россия, энтони блинкен, китай, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, Энтони Блинкен, Китай, США, Дмитрий Песков
В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия

Блинкен: США серьезно относятся к заверениям Китая, что он не поставляет вооружение России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "чрезвычайно серьезно" относится к заверениям Китая, что он не поставляет летальное вооружение России для проведения военных действий на Украине.
«
"Китай неоднократно заверял нас и не только нас, но и многие другие страны, что он не предоставляет летательное вооружение России для ее действий на Украине. И мы относимся к этим заверениям чрезвычайно серьезно", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и министерств обороны США и Австралии в формате "2+2".
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При этом, по словам американского госсекретаря, у Вашингтона "есть беспокойства относительно отдельных организаций, которые предоставляют технологии двойного назначения, которые могут быть использованы помимо прочего и для беспилотников и другого вида вооружения с целью использования на Украине".
«
"Это - озабоченность, что мы довели до Пекина и надеемся, что они предпримут все меры, чтобы не допустить этого", - добавил Блинкен.
США регулярно грозят Китаю тяжелыми последствиями, если тот будет помогать России в обходе санкций и снабжать ее оружием.
Ранее официальный представитель МИД КНР уже опровергал утверждения Запада о якобы планировавшихся поставках китайского оружия РФ, подчеркнув, что странам, вооружающим Киев, следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подобных планах, отмечал, что Пекин их решительно опроверг, добавить к этому нечего.
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