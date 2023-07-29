В США серьезно относятся к заверениям Китая по вопросам поставок оружия
Блинкен: США серьезно относятся к заверениям Китая, что он не поставляет вооружение России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "чрезвычайно серьезно" относится к заверениям Китая, что он не поставляет летальное вооружение России для проведения военных действий на Украине.
«
"Китай неоднократно заверял нас и не только нас, но и многие другие страны, что он не предоставляет летательное вооружение России для ее действий на Украине. И мы относимся к этим заверениям чрезвычайно серьезно", - отметил Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и министерств обороны США и Австралии в формате "2+2".
При этом, по словам американского госсекретаря, у Вашингтона "есть беспокойства относительно отдельных организаций, которые предоставляют технологии двойного назначения, которые могут быть использованы помимо прочего и для беспилотников и другого вида вооружения с целью использования на Украине".
«
"Это - озабоченность, что мы довели до Пекина и надеемся, что они предпримут все меры, чтобы не допустить этого", - добавил Блинкен.
США регулярно грозят Китаю тяжелыми последствиями, если тот будет помогать России в обходе санкций и снабжать ее оружием.
Ранее официальный представитель МИД КНР уже опровергал утверждения Запада о якобы планировавшихся поставках китайского оружия РФ, подчеркнув, что странам, вооружающим Киев, следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подобных планах, отмечал, что Пекин их решительно опроверг, добавить к этому нечего.