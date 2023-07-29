https://ria.ru/20230729/volnovakha-1887053515.html

В Волновахе завершили переход школ на русский язык

В Волновахе завершили переход школ на русский язык - РИА Новости, 29.07.2023

В Волновахе завершили переход школ на русский язык

Переход школ Волновахи с украинского языка на русский полностью завершен и оказался намного проще и безболезненней, нежели ранее, при киевском режиме, переход с РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:59

2023-07-29T12:59

2023-07-29T12:59

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 29 июл - РИА Новости. Переход школ Волновахи с украинского языка на русский полностью завершен и оказался намного проще и безболезненней, нежели ранее, при киевском режиме, переход с русского на украинский, рассказала корреспонденту РИА Новости школьная учительница истории из освобожденного района Донецкой Народной Республики Виолетта Саватеева. "Язык преподавания менялся, причем достаточно серьезно. И если в 1990-е годы преподавание шло на русском языке, и в том числе истории… то уже после 2009 года точно, даже 2005 года, начинается активное внедрение украинского языка во все сферы жизни, как государственного языка… Там идет более активная фаза… Когда изымается из процесса преподавания фактически русский язык", - рассказала педагог школы Волновахи. Женщина отметила, что при киевском режиме, на официальном уровне, изучение русского языка в школах оставили исключительно в виде изучение языка национальных меньшинств. Все прочие школьные дисциплины преподавались исключительно на украинском языке. "Достаточно сложно это было. Особенно для тех, кто думал и говорил на русском языке…", - отметила собеседник агентства. По словам учительницы, детям, которые пошли в первый класс школ Волновахи после полного перехода образования с русского языка на украинский было проще. Тем же школьникам, которых тотальная смена языков в образовании застала в 5-6 классах, пришлось работать намного больше и серьезней - только для того, чтобы сохранить хорошие оценки по предметам точных наук, например, по химии, математике и биологии, преподавание которых было так же переведено на украинский язык. "Дети которые поступали уже в школу с украинскими языком обучения, то есть в первый класс, они к 5-6 (классам) спокойно владели украинским языком, и русским. Практически в совершенстве - и тем, и другим. Но писали они, вся грамматика, вся подготовка к ЗНУ (украинский аналог ЕГЭ) она шла на украинском языке. Поэтому, естественно, в последние лет 10, знания русского языка оставляют желать лучшего очень серьезно. То есть, разговорный язык у них на достаточно высоком уровне, а грамматика, знание глубокое литературы, допустим, русской - оно практически было изъято. Зарубежная литература была", - рассказала учительница. В силу возраста, в вопросе изучения языка, дети проявляли значительную гибкость, говорит педагог. "Дома они говорили на русском, в школе на уроках говорили на украинском, а бытовое общение оставалось все равно на русском. Поэтому такое двуязычие получалось… Санкций (за отказ от украинского языка) как таковых не внедрялось. Официально - никогда. Но результат говорит сам за себя… В украинской школе около 12 процентов (выпускников) детей выходит, которые вообще не могут сдать математику. Которые только на низком уровне идут. Это результат общего подхода. И язык здесь сыграл не последнюю роль…", - подчеркнула педагог. При этом, обратный переход, или возвращение в привычную языковую среду прошел для школьников на освобождённых территориях значительно легче и быстрее, говорит учительница. "Для того чтобы, как сейчас, если говорить об интеграции наших детей в российскую образовательную систему - нашим детям легче. Потому что они думают на русском. И переход с украинского на русскую терминологию сейчас прошел вот так (просто), за 8 месяцев - легко. То есть у них вообще нет проблем. На украинский было труднее. Там длительный был этот процесс. Там процесс этот шел около 4-5 лет. Чтобы выйти на этот уровень. Дети у нас все равно на русском думают и мыслят. У нас регион такой. Поэтому им с украинского на русский пройти было очень легко", - заключила Виолетта Саватеева. Волноваха город на юго-западе Донецкой Народной Республики, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 000 человек. Город был освобожден 11 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html

https://ria.ru/20230720/bolnitsa-1885320966.html

https://ria.ru/20230708/sad-1883003553.html

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Дарья Буймова

в мире, волноваха, донецкая народная республика, россия, владимир путин