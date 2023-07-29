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В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.07.2023
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16:48 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/voditel-1887082905.html
В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка
В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.07.2023
В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка
Водитель без прав задавил в городе Киселевске Кемеровской области пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:48
2023-07-29T16:48
происшествия
киселевск
кемеровская область
авто
россия
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КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Водитель без прав задавил в городе Киселевске Кемеровской области пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.30 (10.30 мск) на улице 1 Мая в городе Киселевске. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД Киселевску. "Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. Сразу после аварии автомобилист не вызвал на место полицию и скорую… помощь, а отправился в магазин… О произошедшем ДТП в экстренные службы сообщили очевидцы. Полицейские выяснили, что водитель ВАЗ-2110 не имеет права управления транспортными средствами, автомобиль не зарегистрирован", – сообщает ведомство. Следователь ОМВД по Киселевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола.
https://ria.ru/20230728/dtp-1886861351.html
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происшествия, киселевск, кемеровская область, авто, россия
Происшествия, Киселевск, Кемеровская область, Авто, Россия
В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка

В Киселевске водитель без прав задавил пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Водитель без прав задавил в городе Киселевске Кемеровской области пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.30 (10.30 мск) на улице 1 Мая в городе Киселевске. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД Киселевску.
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"Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. Сразу после аварии автомобилист не вызвал на место полицию и скорую… помощь, а отправился в магазин… О произошедшем ДТП в экстренные службы сообщили очевидцы. Полицейские выяснили, что водитель ВАЗ-2110 не имеет права управления транспортными средствами, автомобиль не зарегистрирован", – сообщает ведомство.
Следователь ОМВД по Киселевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола.
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