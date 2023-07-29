https://ria.ru/20230729/voditel-1887082905.html

В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка

В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка - РИА Новости, 29.07.2023

В Кемеровской области водитель без прав задавил пятилетнего ребенка

Водитель без прав задавил в городе Киселевске Кемеровской области пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:48

2023-07-29T16:48

2023-07-29T16:48

происшествия

киселевск

кемеровская область

авто

россия

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КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Водитель без прав задавил в городе Киселевске Кемеровской области пятилетнего ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 14.30 (10.30 мск) на улице 1 Мая в городе Киселевске. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД Киселевску. "Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу перед близко идущим транспортом в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пятилетний мальчик от полученных травм погиб на месте. Сразу после аварии автомобилист не вызвал на место полицию и скорую… помощь, а отправился в магазин… О произошедшем ДТП в экстренные службы сообщили очевидцы. Полицейские выяснили, что водитель ВАЗ-2110 не имеет права управления транспортными средствами, автомобиль не зарегистрирован", – сообщает ведомство. Следователь ОМВД по Киселевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Также в отношении водителя составлено четыре административных протокола.

https://ria.ru/20230728/dtp-1886861351.html

https://ria.ru/20230705/dtp-1882399941.html

киселевск

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происшествия, киселевск, кемеровская область, авто, россия