https://ria.ru/20230729/venesuela-1887013568.html

В Венесуэле назвали необходимым возобновление диалога оппозиции и властей

В Венесуэле назвали необходимым возобновление диалога оппозиции и властей - РИА Новости, 29.07.2023

В Венесуэле назвали необходимым возобновление диалога оппозиции и властей

Возобновление политического диалога между правительством Венесуэлы и правой оппозицией представляет собой единственный путь к разрешению кризиса, который... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:57

2023-07-29T01:57

2023-07-29T01:57

сша

венесуэла

кабо-верде

николас мадуро

хуан гуаидо

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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КАРАКАС, 29 июл - РИА Новости. Возобновление политического диалога между правительством Венесуэлы и правой оппозицией представляет собой единственный путь к разрешению кризиса, который переживает южноамериканская страна, заявил РИА Новости депутат оппозиционной партии "Демократическое действие" Луис Мартинес. "Если не будет диалога и взаимопонимания, останется только конфронтация, а конфронтация уже показала, что она не дает положительных результатов в Венесуэле. Нам ничего не остается, как настаивать на диалоге, примирении, понимании. А что касается санкций - постараться добиться их скорейшей отмены", — заявил Мартинес. Правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Унитарная платформа с августа 2021 года установили при международном посредничестве стол переговоров для разрешения пятилетних разногласий, острой социальной конфронтации и выхода страны из-под санкций. Спустя три месяца правительство страны в знак протеста против экстрадиции дипломата Алекса Сааба из Кабо-Верде в США на год приостановило этот переговорный формат. В ноябре 2022 года он был возобновлен, и стороны подписали частичное соглашение о защите прав венесуэльцев, предусматривающее разблокировку части замороженных в США и Европе активов страны, которые должны были быть направлены на первостепенные социальные нужды. Дальнейшие переговоры были обусловлены разблокировкой 3,2 миллиарда долларов США при содействии оппозиции, однако средства до сих пор не были разморожены. Последняя попытка вернуть стороны конфликта к переговорам была предпринята на полях третьего саммита Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского Союза, который прошел 17-18 июля. С соответствующим призывом на встрече вице-президента Дэлси Родригес и главы переговорной делегации Унитарной платформы Херардо Блайдом выступили правительства Франции, Бразилии, Колумбии, Аргентины и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Инициатива, которую продвигает сам Мартинес для того, чтобы добиться снятия санкций ЕС и США с Венесуэлы, заключается в проведении общенационального референдума, чтобы население страны, а не политики, выдвинули требование отмены односторонних ограничительных мер. "Пусть все венесуэльцы скажут США и Европейскому союзу, которые ввели санкции, что они против таких мер", — сказал депутат, отметив, что по различным оценкам три четверти населения и почти 90% предпринимателей выступают за прекращение блокады, которая напрямую влияет на показатели национальной экономики. С 2015 года в отношении южноамериканской страны было введено 927 принудительных санкционных мер, что привело к обвалу бюджетных доходов и резко сократило покупательную способность граждан. В начале 2019 года в стране начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20230724/ispaniya-1885859173.html

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сша, венесуэла, кабо-верде, николас мадуро, хуан гуаидо, жозеп боррель, евросоюз, в мире