https://ria.ru/20230729/unichtozhenie-1887051843.html

"Запад в ужасе". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесет НАТО

"Запад в ужасе". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесет НАТО - РИА Новости, 29.07.2023

"Запад в ужасе". Экс-аналитик ЦРУ раскрыл, какой удар Россия нанесет НАТО

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте неизбежна и приведет к тому, что НАТО прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:50

2023-07-29T12:50

2023-07-29T12:50

в мире

россия

украина

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте неизбежна и приведет к тому, что НАТО прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале."Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не "если она победит". И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем", — указал эксперт.Он утверждает, что после победы в конфликте Россия будет контролировать всю территорию Украины, находящуюся к востоку от Днепра, и вернет себе Одессу."Миру пора с этим смириться, потому что как только Украина развалится, то следующим, скорее всего, станет развал НАТО", — подытожил специалист.Ранее бывший аналитик ЦРУ заявлял, что вмешательство западных стран и НАТО в украинский конфликт не спасет президента Владимира Зеленского и его киевский режим от мощи российской армии.

https://ria.ru/20230729/udar-1887041559.html

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в мире, россия, украина, нато, центральное разведывательное управление (цру)