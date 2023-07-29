https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html

ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом - РИА Новости, 29.07.2023

ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

Украинские боевики пытались разрушить железную дорогу, соединяющую Херсонскую область с Крымом, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:33

2023-07-29T14:33

2023-07-29T15:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

республика крым

украина

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики пытались разрушить железную дорогу, соединяющую Херсонскую область с Крымом, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ применили при обстреле двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow."Все ракеты сбиты нашей ПВО", — написал Сальдо в Telegram-канале.Врио губернатора отметил, что из-за упавших обломков одного из снарядов легкие повреждения получили будка обходчика и контактная линия. Специалисты уже устранили последствия обстрела, подчеркнул Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html

херсонская область

республика крым

украина

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, украина