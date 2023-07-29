https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html
ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом - РИА Новости, 29.07.2023
ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
Украинские боевики пытались разрушить железную дорогу, соединяющую Херсонскую область с Крымом, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:33
2023-07-29T14:33
2023-07-29T15:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
республика крым
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские боевики пытались разрушить железную дорогу, соединяющую Херсонскую область с Крымом, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, ВСУ применили при обстреле двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow."Все ракеты сбиты нашей ПВО", — написал Сальдо в Telegram-канале.Врио губернатора отметил, что из-за упавших обломков одного из снарядов легкие повреждения получили будка обходчика и контактная линия. Специалисты уже устранили последствия обстрела, подчеркнул Сальдо.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность волеизъявления жителей региона и продолжает его обстреливать. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
Сальдо: ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом