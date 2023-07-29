https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света - РИА Новости, 29.07.2023
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:50
2023-07-29T11:50
2023-07-29T11:50
в мире
запорожская область
украина
черниговская область
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815686359_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_bae73c7af6018ecdee7b0e4503772b74.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Речь, в частности, о населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. По информации компании, из-за аварии выключалась линия электропередачи, из-за чего без света оставалась часть потребителей Одесской области. Кроме того, из-за технологических нарушений без света остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. Компания также сообщила, что за минувшие сутки запитаны 32 тысячи потребителей в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области РФ, где в результате технарушений обесточивались 68 населенных пунктов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230708/svet-1882957936.html
https://ria.ru/20230530/otklyucheniya-1875067967.html
запорожская область
украина
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815686359_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_418f9add8620b474e87a7114d97c26cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, черниговская область, укрэнерго
В мире, Запорожская область, Украина, Черниговская область, Укрэнерго
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
"Укрэнерго": более 70 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы