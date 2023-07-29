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Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света - РИА Новости, 29.07.2023
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11:50 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света - РИА Новости, 29.07.2023
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света
Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:50
2023-07-29T11:50
в мире
запорожская область
украина
черниговская область
укрэнерго
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Речь, в частности, о населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. По информации компании, из-за аварии выключалась линия электропередачи, из-за чего без света оставалась часть потребителей Одесской области. Кроме того, из-за технологических нарушений без света остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. Компания также сообщила, что за минувшие сутки запитаны 32 тысячи потребителей в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области РФ, где в результате технарушений обесточивались 68 населенных пунктов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230708/svet-1882957936.html
https://ria.ru/20230530/otklyucheniya-1875067967.html
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в мире, запорожская область, украина, черниговская область, укрэнерго
В мире, Запорожская область, Украина, Черниговская область, Укрэнерго
Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света

"Укрэнерго": более 70 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
На Украине несколько населенных пунктов остались без света
8 июля, 12:48
Речь, в частности, о населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
По информации компании, из-за аварии выключалась линия электропередачи, из-за чего без света оставалась часть потребителей Одесской области. Кроме того, из-за технологических нарушений без света остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях.
Компания также сообщила, что за минувшие сутки запитаны 32 тысячи потребителей в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области РФ, где в результате технарушений обесточивались 68 населенных пунктов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В крупных городах Украины произошли аварийные отключения света
30 мая, 14:17
 
В миреЗапорожская областьУкраинаЧерниговская областьУкрэнерго
 
 
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