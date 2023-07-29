https://ria.ru/20230729/ukraina-1887043031.html

Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света

Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света - РИА Новости, 29.07.2023

Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света

Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:50

2023-07-29T11:50

2023-07-29T11:50

в мире

запорожская область

украина

черниговская область

укрэнерго

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Речь, в частности, о населенных пунктах в Винницкой, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. По информации компании, из-за аварии выключалась линия электропередачи, из-за чего без света оставалась часть потребителей Одесской области. Кроме того, из-за технологических нарушений без света остается часть потребителей в Киевской и Черниговской областях. Компания также сообщила, что за минувшие сутки запитаны 32 тысячи потребителей в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области РФ, где в результате технарушений обесточивались 68 населенных пунктов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230708/svet-1882957936.html

https://ria.ru/20230530/otklyucheniya-1875067967.html

запорожская область

украина

черниговская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, украина, черниговская область, укрэнерго