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Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности - РИА Новости, 29.07.2023
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05:58 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887020896.html
Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности
Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности - РИА Новости, 29.07.2023
Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности
Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:58
2023-07-29T05:58
туркмения
ашхабад
центральная азия
рашид мередов
оон
в мире
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АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Он отчитался о подготовке приоритетных позиций Туркмении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам министра, в этом документе в числе важных векторов определено упрочение всеобщего мира и безопасности в современных условиях. "В нынешнем году туркменской стороной предусматривается выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Наряду с этим будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства. Он также сообщил, что еще одно предложение Ашхабада будет касаться разработки программы по борьбе с терроризмом для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН.
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туркмения, ашхабад, центральная азия, рашид мередов, оон, в мире
Туркмения, Ашхабад, Центральная Азия, Рашид Мередов, ООН, В мире
Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

"Нейтральный Туркменистан": Ашхабад призовет ООН создать стратегию глобальной безопасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Он отчитался о подготовке приоритетных позиций Туркмении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам министра, в этом документе в числе важных векторов определено упрочение всеобщего мира и безопасности в современных условиях.
"В нынешнем году туркменской стороной предусматривается выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Наряду с этим будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства.
Он также сообщил, что еще одно предложение Ашхабада будет касаться разработки программы по борьбе с терроризмом для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН.
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ТуркменияАшхабадЦентральная АзияРашид МередовООНВ мире
 
 
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