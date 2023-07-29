https://ria.ru/20230729/turkmeniya-1887020896.html

Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности - РИА Новости, 29.07.2023

Туркмения предложит ООН разработать стратегию глобальной безопасности

Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T05:58

2023-07-29T05:58

2023-07-29T05:58

туркмения

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центральная азия

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АШХАБАД, 29 июл - РИА Новости. Ашхабад на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнет работу 12 сентября в Нью-Йорке, выступит с инициативой разработки стратегии глобальной безопасности, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Об этом на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Он отчитался о подготовке приоритетных позиций Туркмении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам министра, в этом документе в числе важных векторов определено упрочение всеобщего мира и безопасности в современных условиях. "В нынешнем году туркменской стороной предусматривается выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Наряду с этим будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде", - сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства. Он также сообщил, что еще одно предложение Ашхабада будет касаться разработки программы по борьбе с терроризмом для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html

туркмения

ашхабад

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туркмения, ашхабад, центральная азия, рашид мередов, оон, в мире