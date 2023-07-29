https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков - РИА Новости, 30.07.2023
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T23:07
2023-07-29T23:07
2023-07-30T06:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
форум "россия — африка"
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_47:0:1258:681_1920x0_80_0_0_89016ab5dbc1d0e7701d6502924ec48e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин."На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, только то, что мы видим, а сейчас - 415", - заявил Путин журналистам.Он отметил ,что более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса были уничтожены, 2/3 из которых западного производства.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_301:0:1209:681_1920x0_80_0_0_3950c384e47cd7e473a07a19808ca743.jpg
Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
2023-07-29T23:07
true
PT2M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, форум "россия — африка", владимир путин, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
Путин: с 4 июня Украина потеряла 415 танков, более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин