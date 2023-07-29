https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html

Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков

Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков - РИА Новости, 30.07.2023

Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков

Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T23:07

2023-07-29T23:07

2023-07-30T06:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

форум "россия — африка"

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин."На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, только то, что мы видим, а сейчас - 415", - заявил Путин журналистам.Он отметил ,что более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса были уничтожены, 2/3 из которых западного производства.

украина

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2023

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-07-29T23:07 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, форум "россия — африка", владимир путин, видео