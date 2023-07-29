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Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:07 29.07.2023 (обновлено: 06:56 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков - РИА Новости, 30.07.2023
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T23:07
2023-07-30T06:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
форум "россия — африка"
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин."На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, только то, что мы видим, а сейчас - 415", - заявил Путин журналистам.Он отметил ,что более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса были уничтожены, 2/3 из которых западного производства.
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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в мире, украина, форум "россия — африка", владимир путин, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин.
2023-07-29T23:07
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Путин заявил, что с 4 июня Украина потеряла 415 танков

Путин: с 4 июня Украина потеряла 415 танков, более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина потеряла с 4 июня 415 танков, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно, только то, что мы видим, а сейчас - 415", - заявил Путин журналистам.
Он отметил ,что более 1,3 тысячи с лишним единиц бронемашин разного класса были уничтожены, 2/3 из которых западного производства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФорум "Россия — Африка"Владимир Путин
 
 
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