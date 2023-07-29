https://ria.ru/20230729/taksi-1887115134.html

В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси - РИА Новости, 29.07.2023

В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

Правительство России утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси, она заработает с 1 сентября, сообщила в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T21:30

2023-07-29T21:30

2023-07-29T21:30

россия

владимир путин

виталий савельев

правительство рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси, она заработает с 1 сентября, сообщила в субботу пресс-служба кабмина. "С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными", - следует из сообщения. Постановление правительства подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, принятого в декабре 2022 года. В пресс-службе правительства разъяснили, что с 1 сентября в каждом регионе страны должны функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. "Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", - добавили в кабмине. В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Среди прочего, документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси. В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что система будет работать на единой цифровой платформе "ГосТех". В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.

https://ria.ru/20230720/prilozhenie-1885276336.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, виталий савельев, правительство рф