В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
Правительство России утвердило постановление об информационной госсистеме легкового такси
Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси, она заработает с 1 сентября, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.
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"С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными", - следует из сообщения.
Постановление правительства подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, принятого в декабре 2022 года.
В пресс-службе правительства разъяснили, что с 1 сентября в каждом регионе страны должны функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.
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"Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", - добавили в кабмине.
В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Среди прочего, документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.
В конце июля глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что система будет работать на единой цифровой платформе "ГосТех". В общей сложности она охватит более 20 миллионов граждан и 453 тысячи легковых такси.