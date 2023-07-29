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Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 29.07.2023 (обновлено: 19:28 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887113794.html
Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР
Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023
Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР
Киевские боевики выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, обстреляли некоторые его районы снарядами калибров 155 и 152 миллиметра, а также подвергли... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T19:27
2023-07-30T19:28
специальная военная операция на украине
россия
донецк
горловка
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
владимир сальдо
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киевские боевики выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, обстреляли некоторые его районы снарядами калибров 155 и 152 миллиметра, а также подвергли обстрелам Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атаки и обстрелы КиеваУкраинские войска утром выпустили 28 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, а также Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Девочка и женщина пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка и Александровки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. Два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Гурты Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow, все они сбиты российской системой ПВО, повреждения устранены. Ход операцииГруппировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ. Группировка ВС РФ "Восток отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления войск Украины в Днепропетровске высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило Министерство обороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
горловка
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
2023-07-29T19:27
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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россия, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, владимир сальдо, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, Владимир Сальдо, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР

Спецоперация, 29 июля: украинские боевики обстреляли населенные пункты в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка
Разрушения после обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
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Разрушения после обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киевские боевики выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, обстреляли некоторые его районы снарядами калибров 155 и 152 миллиметра, а также подвергли обстрелам Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Атаки и обстрелы Киева

Украинские войска утром выпустили 28 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, а также Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Девочка и женщина пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка и Александровки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Гурты Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow, все они сбиты российской системой ПВО, повреждения устранены.

Ход операции

Группировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Группировка ВС РФ "Восток отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления войск Украины в Днепропетровске высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило Министерство обороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Иван ПриходькоВладимир СальдоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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