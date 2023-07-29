https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887113794.html

Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР

Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР - РИА Новости, 30.07.2023

Спецоперация, 29 июля: Киев обстрелял населенные пункты в ДНР

Киевские боевики выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, обстреляли некоторые его районы снарядами калибров 155 и 152 миллиметра, а также подвергли... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T19:27

2023-07-29T19:27

2023-07-30T19:28

специальная военная операция на украине

россия

донецк

горловка

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

владимир сальдо

сцкк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киевские боевики выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, обстреляли некоторые его районы снарядами калибров 155 и 152 миллиметра, а также подвергли обстрелам Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атаки и обстрелы КиеваУкраинские войска утром выпустили 28 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по районам Донецка, а также Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска выпустили множество снарядов из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Девочка и женщина пострадали в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка и Александровки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. Два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Гурты Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом ракетами Storm Shadow, все они сбиты российской системой ПВО, повреждения устранены. Ход операцииГруппировка войск ВС РФ "Запад" продолжила успешно наступать на купянском направлении в районе Куземовки и заняла более выгодные позиции, уничтожены до 20 военных ВСУ, четыре единицы техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На краснолиманском направлении российские войска нанесли противнику упреждающее огневое поражение и отразили две атаки украинских войск в ЛНР, Киев потерял до 170 человек, сообщили в Минобороны РФ. Группировка ВС РФ "Восток отразила две атаки ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, уничтожив до 70 военных и четыре единицы техники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы РФ уничтожили пункт управления войск Украины в Днепропетровске высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные в районе города Запорожье уничтожили склад топлива одноименной украинской группировки войск, сообщило Министерство обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

горловка

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском направлении Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства. 2023-07-29T19:27 true PT4M53S

Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-07-29T19:27 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, владимир сальдо, сцкк, вооруженные силы украины