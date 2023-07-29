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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887064014.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:26
2023-07-29T14:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРасчет самоходного миномёта "Нона-СВК"
Расчет самоходного миномёта Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Расчет самоходного миномёта "Нона-СВК". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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