https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887064014.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:26
2023-07-29T14:26
2023-07-29T14:26
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 20 украинских солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ