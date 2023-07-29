https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887064014.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:26

2023-07-29T14:26

2023-07-29T14:26

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении в течение суток до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубицу Д-30, сообщило в субботу Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230729/ataki-1887063213.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность