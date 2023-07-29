https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887063245.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 29.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника, уничтожено до 135 военных ВСУ, сообщили в субботу... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:22
2023-07-29T14:22
2023-07-29T14:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника, уничтожено до 135 военных ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России."Всего на данных направлениях за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887064014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники противника, уничтожено до 135 военных ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Всего на данных направлениях за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в Минобороны.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении