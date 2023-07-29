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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.07.2023
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:20
2023-07-29T14:20
2023-07-29T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
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авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.В частности, отметили в министерстве, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское ДНР нанесено поражение живой силе и технике противника. "Потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении отражены пять атак ВСУ, уничтожены более 120 военных