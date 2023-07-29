https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887062761.html

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 29.07.2023

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:20

2023-07-29T14:20

2023-07-29T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. На донецком направлении войска Украины в течение суток в ходе безуспешных атак потеряли более 120 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.В частности, отметили в министерстве, на донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Авдеевка, Первомайское и Красногоровка ДНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Клещеевка, Дылеевка и Новгородское ДНР нанесено поражение живой силе и технике противника. "Потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)