https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html
Путин заявил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть
Путин заявил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть
В сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть, РФ сделала много добрых дел в отношении Африки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:01
2023-07-29T23:01
2023-07-29T23:14
африка
россия
здоровье - общество
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть, РФ сделала много добрых дел в отношении Африки, заявил президент России Владимир Путин."Что касается Африки, ну, нам не в чем себя упрекнуть. Мы в отношении Африки сделали много полезных, добрых дел", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Путин подчеркнул, что мы отражаемся в человеке "как в зеркале", в зависимости от того, что мы для него сделали."Мы сделали что-то хорошее, мы смотрим на него, вспоминаем и нам приятно: ой, какой я молодец, ой, какой я хороший", - отметил он.
https://ria.ru/20230729/sammit-1887123131.html
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африка, россия, здоровье - общество, владимир путин, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил, что в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть
Путин: в сотрудничестве с Африкой Россию не в чем упрекнуть