https://ria.ru/20230729/snaryady-1887116240.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 20 снарядов

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 20 снарядов - РИА Новости, 29.07.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 20 снарядов

Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Горловка и Донецк, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T21:42

2023-07-29T21:42

2023-07-29T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

кировский район

справки

куйбышевский район

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Горловка и Донецк, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.55 - населенный пункт Галицыновка - г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы):выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 19.10 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.10 по населенному пункту Горловка (Калининский район) - пять снарядов калибром 152 миллиметров и в 19.15 по Донецку (Куйбышевский район) - три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230729/vsu-1887106608.html

https://ria.ru/20230729/vsu-1887094011.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

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в мире, донецк, сцкк, нато, кировский район, справки, куйбышевский район