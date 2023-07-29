https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887108071.html

Сийярто ответил на обвинения со стороны Бербок

Сийярто ответил на обвинения со стороны Бербок - РИА Новости, 29.07.2023

Сийярто ответил на обвинения со стороны Бербок

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок, доказав, что... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:12

2023-07-29T20:12

2023-07-29T20:12

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анналена бербок

владимир зеленский

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БУДАПЕШТ, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения во лжи со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок, доказав, что среди первоначальных целей введения антироссийских санкций значилось приближение мирного урегулирования на Украине, в то время как сейчас ЕС лицемерно призывает к продолжению конфликта. "Не все помнят, во время дискуссии по последнему пакету санкций немецкая коллега утверждала, что я вру, когда говорю, что от санкционных пакетов ждали приближения мира... В интернете можно найти пресс-релиз Еврокомиссии после принятия первого пакета санкций, там говорится что Евросоюз принял санкции, чтобы как можно скорее наступил мир. Сейчас утверждают, что приближение мира никто не включал в ожидания от санкционных пакетов", - сказал Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме. Глава венгерского МИД называл "чрезвычайным лицемерием", что до конфликта на Украине ЕС постоянно призывал к мирному урегулированию всех вооруженных конфликтов и войн. "Сейчас война в Европе, а точка зрения ЕС - о мире говорить нельзя, вместо этого - о чем угодно. Когда война вне Европы, то говорят: заканчивайте, сейчас война в Европе, говорят: продолжайте. Думаю, что такая двойственность неприемлема", - сказал Сийярто. Глава венгерского МИД сообщил, что, когда он на международных встречах заговаривает о необходимости мирного урегулирования на Украине, его называют "российским шпионом". По его словам, в качестве контраргумента ЕС всегда заявляет, что необходимо дождаться более благоприятных условий для мирных переговоров. Сийярто назвал этот аргумент "ложным, неприемлемым и обреченным на провал", поскольку "завтра условия будут хуже, чем сегодня, а вчера условия были лучше, чем сегодня", так как каждый день приносит новые жертвы. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для РФ. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887106295.html

https://ria.ru/20230726/vengriya-1886305531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, москва, петер сийярто, анналена бербок, владимир зеленский