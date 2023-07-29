https://ria.ru/20230729/shantazh-1887017347.html

Украина пригрозила Израилю гибелью его граждан

Украина пригрозила Израилю гибелью его граждан - РИА Новости, 29.07.2023

Украина пригрозила Израилю гибелью его граждан

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал Тель-Авив предоставить комплексы защиты от баллистических ракет, намекнув на некую опасность для посещающих... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T03:46

2023-07-29T03:46

2023-07-29T16:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал Тель-Авив предоставить комплексы защиты от баллистических ракет, намекнув на некую опасность для посещающих Украину граждан Израиля, его слова приводит газета Israel Hayom."Корнийчук заявил, что Киеву нужны системы для защиты от баллистических ракет, а не система "Железный купол", которая, по его мнению, не будет эффективна против оружия, используемого Россией", — говорится в статье.Посол Украины добавил, что в предстоящий праздник Рош ха-Шана ожидается приезд в Умань тысяч еврейских паломников-хасидов и Киев "не может поручиться за их безопасность"."Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?" — цитирует издание слова Корнийчука.В прошлом месяце МИД Израиля вызвал украинского посла Корнийчука для "разъяснительной беседы". Поводом послужили резкая критика правительства еврейского государства по украинскому вопросу со стороны посольства и многократные высказывания против политики Израиля.После публикации заявления украинского посольства глава МИД Израиля Эли Коэн заявил в интервью израильскому армейскому радио, что Израиль не намерен дискутировать с Киевом по поводу своей политики в вопросах оказания помощи Киеву, так как уже выбрал "правильную сторону истории" и не раз высказывался о своей позиции по украинскому конфликту, в том числе в защиту территориальной целостности Украины.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884104219.html

https://ria.ru/20230729/satanist-1887015399.html

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в мире, израиль, украина, киев