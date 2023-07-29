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В США назвали Зеленского "сатанистом" из-за одного циничного решения
В США назвали Зеленского "сатанистом" из-за одного циничного решения - РИА Новости, 29.07.2023
В США назвали Зеленского "сатанистом" из-за одного циничного решения
Американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского "сатанистом" после его решения перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T02:51
2023-07-29T02:51
2023-07-29T02:51
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского "сатанистом" после его решения перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.Закон о переносе празднования одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский окончательно утвердил своей подписью накануне, 28 июля."Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января", — написал журналист.Так, по мнению Хинкла, он стремится разорвать с прошлым и избавиться от всего, что связано с Россией.Как уточнялось ранее, из-за нововведений Киевского режима и раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будут также сдвинуты и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви. В январе 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей предоставил ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически она находится в подчинении у Константинополя. Большинство из 15 поместных православных церквей мира ПЦУ не признают.
https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html
https://ria.ru/20230709/molitva-1883031350.html
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украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
В США назвали Зеленского "сатанистом" из-за одного циничного решения
Американский журналист Хинкл назвал Зеленского "сатанистом" после его решения о Рождестве