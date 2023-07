https://ria.ru/20230729/rakety-1887018700.html

СМИ: ВСУ используют северокорейские ракеты для РСЗО "Град"

2023-07-29T04:36

2023-07-29T04:36

2023-07-29T06:58

специальная военная операция на украине

украина

россия

запорожская область

сергей лавров

нато

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска используют для РСЗО "Град" старые ракеты, произведенные в КНДР, сами украинские военнослужащие называют их "ненадежными", пишет газета Financial Times. "Северокорейское оружие, о применении которого Украиной ранее не сообщалось, было продемонстрировано Financial Times военнослужащими, эксплуатирующими... РСЗО "Град", - сообщает издание. По словам одного из командиров украинских артиллеристов, его подчиненные не одобряют использование старых северокорейских боеприпасов так как они часто могут не разорваться или дать осечку. Маркировка на большинстве боеприпасов дает понять, что они были изготовлены в 1980--е-1990-е годы, добавила газета."Они (северокорейские ракеты - ред.) очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи", - предупредил автора статьи один из украинских бойцов, посоветовав не подходить слишком близко к работающей ракетной установке. Несмотря на низкую надежность северокорейских снарядов, в украинской армии отметили нужду в "каждой ракете, которую можно достать". По словам военных, ракеты КНДР были "захвачены... дружественной страной" на одном из судов с боеприпасами северокорейского производства. Как отмечает издание, ранее СМИ также удавалось сфотографировать украинских военных с северокорейскими боеприпасами в южной части Запорожской области в конце июня и начале июля. Однако тогда место изготовления боеприпасов определить не удалось. Ранее газета New York Times писала, что старые снаряды и ракеты, поставляемые союзниками Украине, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить украинских бойцов. Как писало издание, отправляемые из союзных стран боеприпасы находятся в дефиците. При этом союзники поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это привело к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

2023

украина, россия, запорожская область, сергей лавров, нато