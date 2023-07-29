https://ria.ru/20230729/proval-1887013911.html
Вляпались в болото: в США нашли крайнего в позорном провале на Украине
Вляпались в болото: в США нашли крайнего в позорном провале на Украине - РИА Новости, 29.07.2023
Вляпались в болото: в США нашли крайнего в позорном провале на Украине
Украинский конфликт является проблемой региональной безопасности, а ответственность за переговоры должна лечь на европейцев, такое мнение выразили обозреватели... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:59
2023-07-29T01:59
2023-07-29T07:37
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинский конфликт является проблемой региональной безопасности, а ответственность за переговоры должна лечь на европейцев, такое мнение выразили обозреватели американского издания Responsible Statecraft Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден.По мнению авторов статьи, провал украинского контрнаступления наряду с истощением ресурсов европейских стран выводит дипломатию на передний план."Европейцы все больше осознают, что в их собственных интересах помочь Украине и России найти выход из все более опасного "болота" на востоке Украины. В конце концов, контрнаступление застопорилось как раз в тот момент, когда ведущие державы Европы столкнулись с серией собственных внутренних кризисов", — говорится в публикации.Учитывая сложившиеся обстоятельства, для США "европеизация" конфликта, возможно, будет более разумным курсом, считают авторы. "В конце концов, это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах", — отмечается в статье.Как поясняют авторы материала, переговорный процесс между Россией и Украиной могли бы возглавить Франция и Германия, которые уже имеют опыт посредничества в украинском конфликте. Таким образом, по мнению обозревателей, будет достигнута еще одна задача: "Европеизация конфликта имеет дополнительное преимущество: она исключит американских архитекторов провальной политики изоляции и провокаций России за последние 25 лет", — говорится в материале.Признавая сложность выхода из сложившегося тупика, авторы отмечают, что участников переговоров необходимо побудить отказаться от своих максималистских целей и пойти на компромиссы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html
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в мире, россия, сша, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Вляпались в болото: в США нашли крайнего в позорном провале на Украине
RS: США должны переложить на Европу поиск выхода из конфликта на Украине
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Украинский конфликт является проблемой региональной безопасности, а ответственность за переговоры должна лечь на европейцев, такое мнение выразили обозреватели американского издания Responsible Statecraft
Катрина ванден Хевел и Джеймс Карден.
По мнению авторов статьи, провал украинского контрнаступления наряду с истощением ресурсов европейских стран выводит дипломатию на передний план.
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин
"Европейцы все больше осознают, что в их собственных интересах помочь Украине и России найти выход из все более опасного "болота" на востоке Украины. В конце концов, контрнаступление застопорилось как раз в тот момент, когда ведущие державы Европы столкнулись с серией собственных внутренних кризисов", — говорится в публикации.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, для США "европеизация" конфликта, возможно, будет более разумным курсом, считают авторы. "В конце концов, это вопрос региональной безопасности, и ответственность за лидерство в переговорах должна лежать на европейцах", — отмечается в статье.
Как поясняют авторы материала, переговорный процесс между Россией и Украиной могли бы возглавить Франция и Германия, которые уже имеют опыт посредничества в украинском конфликте. Таким образом, по мнению обозревателей, будет достигнута еще одна задача: "Европеизация конфликта имеет дополнительное преимущество: она исключит американских архитекторов провальной политики изоляции и провокаций России за последние 25 лет", — говорится в материале.
Признавая сложность выхода из сложившегося тупика, авторы отмечают, что участников переговоров необходимо побудить отказаться от своих максималистских целей и пойти на компромиссы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский
ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
о нежелании вести переговоры.
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