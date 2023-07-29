https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887073370.html

Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир

Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир - РИА Новости, 29.07.2023

Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир

Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

2023-07-29T15:28

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молдавия

украина

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приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем обращении по случаю 31-й годовщины начала операции по поддержанию мира заверила о своей готовности обеспечить мир на берегах Днестра. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. "В очередную годовщину начала совместной миротворческой операции ОКК заявляет о готовности способствовать выполнению задач по обеспечению мира и выработке решений в интересах жителей населенных пунктов Зоны безопасности с целью укрепления взаимного доверия и дружеских связей", - говорится в обращении, копия которого поступила в РИА Новости. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html

https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html

молдавия

украина

ссср

приднестровская молдавская республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, ссср, приднестровская молдавская республика