Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир
Контрольная комиссия в ПМР заявила о готовности обеспечить мир на берегах Днестра
Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем обращении по случаю 31-й годовщины начала операции по поддержанию мира заверила о своей готовности обеспечить мир на берегах Днестра.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
"В очередную годовщину начала совместной миротворческой операции ОКК заявляет о готовности способствовать выполнению задач по обеспечению мира и выработке решений в интересах жителей населенных пунктов Зоны безопасности с целью укрепления взаимного доверия и дружеских связей", - говорится в обращении, копия которого поступила в РИА Новости.
В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.