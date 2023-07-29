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Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир - РИА Новости, 29.07.2023
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15:28 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887073370.html
Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир
Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир - РИА Новости, 29.07.2023
Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир
Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:28
2023-07-29T15:28
в мире
молдавия
украина
ссср
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем обращении по случаю 31-й годовщины начала операции по поддержанию мира заверила о своей готовности обеспечить мир на берегах Днестра. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. "В очередную годовщину начала совместной миротворческой операции ОКК заявляет о готовности способствовать выполнению задач по обеспечению мира и выработке решений в интересах жителей населенных пунктов Зоны безопасности с целью укрепления взаимного доверия и дружеских связей", - говорится в обращении, копия которого поступила в РИА Новости. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html
https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html
молдавия
украина
ссср
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, украина, ссср, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Украина, СССР, Приднестровская Молдавская Республика
Контрольная комиссия в Приднестровье заявила о готовности обеспечить мир

Контрольная комиссия в ПМР заявила о готовности обеспечить мир на берегах Днестра

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМиротворческий пост города Бендеры
Миротворческий пост города Бендеры - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Миротворческий пост города Бендеры. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Объединенная контрольная комиссия (ОКК - Объединенная контрольная комиссия, коллективный руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) в своем обращении по случаю 31-й годовщины начала операции по поддержанию мира заверила о своей готовности обеспечить мир на берегах Днестра.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Глава ПМР заявил о важности пребывания миротворцев в Приднестровье
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"В очередную годовщину начала совместной миротворческой операции ОКК заявляет о готовности способствовать выполнению задач по обеспечению мира и выработке решений в интересах жителей населенных пунктов Зоны безопасности с целью укрепления взаимного доверия и дружеских связей", - говорится в обращении, копия которого поступила в РИА Новости.
В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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