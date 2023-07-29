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Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 29.07.2023 (обновлено: 16:14 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/pozitsii-1887077777.html
Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ
Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ
Владимир Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции украинских сил спецопераций на Артемовском (украинское название Бахмутском) направлении. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:01
2023-07-29T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
артемовский
киев
владимир зеленский
сша
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции украинских сил спецопераций на Артемовском (украинское название Бахмутском) направлении. "Бахмутское направление, передовые позиции сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем. Заслушал доклад командира, пообщался с военными", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Позже Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что в субботу он также посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку на подконтрольной Киеву части ДНР.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230726/punkt-1886415639.html
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в мире, технологии, артемовский, киев, владимир зеленский, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Артемовский, Киев, Владимир Зеленский, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ

Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции ВСУ на Артемовском направлении

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что посетил передовые позиции украинских сил спецопераций на Артемовском (украинское название Бахмутском) направлении.
"Бахмутское направление, передовые позиции сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем. Заслушал доклад командира, пообщался с военными", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
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26 июля, 16:09
Позже Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что в субботу он также посетил Часов Яр, Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку на подконтрольной Киеву части ДНР.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииАртемовскийКиевВладимир ЗеленскийСШАВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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