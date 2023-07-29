Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 29.07.2023 (обновлено: 00:23 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/pozhar-1887119287.html
В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар
В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023
В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар
Крупный ландшафтный пожар произошел вечером у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T22:26
2023-07-30T00:23
происшествия
жкх
ульяновская область
алексей русских
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872711290_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_4bdc720cfed30646a959e0dd311bf1e6.jpg
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар произошел вечером у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве. "Поступило сообщение о возгорании наземных сельхознасаждений между селами Еделево и Кивать Кузоватовского района Ульяновской области. На место незамедлительно направлены службы пожарно-спасательного подразделения и службы лесничества. На месте работают 41 специалист и девять единиц техники МЧС России", - сообщили в региональном МЧС. Дополнительно в ведомстве отметили, что площадь пожара уточняется, угрозы населенным пунктам нет, тушение огня осложняет сильный порывистый ветер и высоким классом пожарной опасности."Оказываем помощь пострадавшим муниципалитетам по устранению последствий непогоды. Дал ряд поручений профильным службам. Получаю информацию от местных властей каждый час. В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю", - пишет в своем телеграм-канале губернатор Алексей Русских.
https://ria.ru/20230726/pozhar-1886492849.html
https://ria.ru/20230728/pozhar-1886877459.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872711290_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_fbd5429754289b7b9bd79d943ec32630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, ульяновская область, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Ульяновская область, Алексей Русских, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар

У села Еделево в Ульяновской области горит поле, работают спасательные службы

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар произошел вечером у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве.
«
"Поступило сообщение о возгорании наземных сельхознасаждений между селами Еделево и Кивать Кузоватовского района Ульяновской области. На место незамедлительно направлены службы пожарно-спасательного подразделения и службы лесничества. На месте работают 41 специалист и девять единиц техники МЧС России", - сообщили в региональном МЧС.
Морской порт Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты
26 июля, 21:44
Дополнительно в ведомстве отметили, что площадь пожара уточняется, угрозы населенным пунктам нет, тушение огня осложняет сильный порывистый ветер и высоким классом пожарной опасности.
"Оказываем помощь пострадавшим муниципалитетам по устранению последствий непогоды. Дал ряд поручений профильным службам. Получаю информацию от местных властей каждый час. В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю", - пишет в своем телеграм-канале губернатор Алексей Русских.
Дым от лесного пожара в Кемере
Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере
28 июля, 15:36
 
ПроисшествияЖКХУльяновская областьАлексей РусскихМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала