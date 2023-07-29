https://ria.ru/20230729/pozhar-1887119287.html

В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар

В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 30.07.2023

В Ульяновской области произошел крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар произошел вечером у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T22:26

2023-07-29T22:26

2023-07-30T00:23

происшествия

жкх

ульяновская область

алексей русских

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 29 июл - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар произошел вечером у села Еделево в Ульяновской области, на месте происшествия работают специалисты МЧС, сообщили в ведомстве. "Поступило сообщение о возгорании наземных сельхознасаждений между селами Еделево и Кивать Кузоватовского района Ульяновской области. На место незамедлительно направлены службы пожарно-спасательного подразделения и службы лесничества. На месте работают 41 специалист и девять единиц техники МЧС России", - сообщили в региональном МЧС. Дополнительно в ведомстве отметили, что площадь пожара уточняется, угрозы населенным пунктам нет, тушение огня осложняет сильный порывистый ветер и высоким классом пожарной опасности."Оказываем помощь пострадавшим муниципалитетам по устранению последствий непогоды. Дал ряд поручений профильным службам. Получаю информацию от местных властей каждый час. В муниципалитетах сформированы оперштабы и аварийные бригады. Ведется восстановление линий электропередач, систем водоснабжения, уборка поваленных деревьев и веток. В ряде муниципалитетов с домов сорвало кровлю", - пишет в своем телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

https://ria.ru/20230726/pozhar-1886492849.html

https://ria.ru/20230728/pozhar-1886877459.html

ульяновская область

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происшествия, жкх, ульяновская область, алексей русских, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)