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При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла семья из трех человек - РИА Новости, 29.07.2023
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07:41 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pozhar-1887024725.html
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла семья из трех человек
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла семья из трех человек - РИА Новости, 29.07.2023
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла семья из трех человек
Мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате отравления угарным газом из-за пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T07:41
2023-07-29T07:41
красноярский край
происшествия
дзержинский район
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате отравления угарным газом из-за пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края, сообщает ГСУСК региона. По его данным, пожар произошел ночью. При разборе были найдены тела 57-летней женщины, ее 76-летнего супруга и их 14-летней внучки с признаками отравления угарным газом. "По предварительным данным следствия, в момент возгорания в доме находилась женщина, ее супруг и их внучка. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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красноярский край
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красноярский край, происшествия, дзержинский район, россия
Красноярский край, Происшествия, Дзержинский район, Россия
При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибла семья из трех человек

При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли мужчина, его жена и 14-летняя внучка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате отравления угарным газом из-за пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, пожар произошел ночью. При разборе были найдены тела 57-летней женщины, ее 76-летнего супруга и их 14-летней внучки с признаками отравления угарным газом.
"По предварительным данным следствия, в момент возгорания в доме находилась женщина, ее супруг и их внучка. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель. Сообщение в пожарную охрану поступило от соседей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Красноярский крайПроисшествияДзержинский районРоссия
 
 
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