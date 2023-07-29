https://ria.ru/20230729/pomosch-1887109396.html

МИД Франции заявил, что приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру

МИД Франции заявил, что приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру - РИА Новости, 29.07.2023

МИД Франции заявил, что приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру

Франция немедленно приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру и призывает к восстановлению конституционного порядка, сообщил МИД республики в коммюнике в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:26

2023-07-29T20:26

2023-07-29T20:26

в мире

нигер

франция

мали

эммануэль макрон

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Франция немедленно приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру и призывает к восстановлению конституционного порядка, сообщил МИД республики в коммюнике в субботу. "Франция, с немедленным вступлением в силу, приостанавливает любую помощь в развитии и бюджетную поддержку Нигера. Франция требует безотлагательного возвращения к конституционному порядку во главе с президентом Мохамедом Базумом, избранным народом Нигера", - говорится в коммюнике. Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу намерен провести совещание по поводу ситуации в Нигере. Накануне Макрон заявил, что поддержит возможное решение по санкциям против участников государственного переворота в Нигере, которое "предстоит принять" африканским региональным организациям, он также в очередной рад осудил действия путчистов, призвав к освобождению президента Базума и восстановлению целостности демократических институтов страны. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.

https://ria.ru/20230729/kontakty-1887080002.html

https://ria.ru/20230728/niger-1886999586.html

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в мире, нигер, франция, мали, эммануэль макрон, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, александр уваров