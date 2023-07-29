https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой - РИА Новости, 29.07.2023
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой
Солнечная и жаркая погода установилась в Сочи 29 июля, дождей и ветра нет, однако купание на большей части пляжей по-прежнему запрещено — в море шторм, передает РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:13
2023-07-29T16:13
2023-07-29T16:13
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Солнечная и жаркая погода установилась в Сочи 29 июля, дождей и ветра нет, однако купание на большей части пляжей по-прежнему запрещено — в море шторм, передает с места событий корреспондент РИА Новости. В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о непогоде в Сочи. Синоптики прогнозировали ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем до 29 июля. Так, по сообщению корреспондента РИА Новости, в пятницу из-за сильного ветра городские пляжи были недоступны для купания и отдыха, спасатели перевязывали вход сигнальными лентами, шезлонги и зонты были сложены. В субботу в Сочи установилась жаркая погода, дождей нет, температура воздуха превышает 25 градусов, однако купаться можно не везде, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. "До конца суток запрещено купание", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. При этом, как рассказали корреспонденту агентства спасатели центрального пляжа "Маяк", море поутихло, загорать и купаться сейчас там можно. В субботу на пляже "Маяк" купаются отдыхающие, разобрана пляжная инфраструктура, развлекательные объекты работают в обычном графике. Отдых без возможности погружаться в воду доступен на пляже Pullman, расположенном вдоль центральной набережной Сочи. Остальные пляжные территории вдоль набережной "Маяк" закрыты, там шезлонги и зонты не разбирались с пятницы, кое-где пляжная инфраструктура была повреждена ночным штормом. Ранее в пресс-службе сочинской администрации предупреждали о закрытии пляжей с 27 по 29 июля, однако, как поясняли агентству в мэрии, окончательное решение об ограниченной работе пляжей принимают арендаторы пляжных зон, ориентируясь на быстроизменяющиеся погодные условия.
https://ria.ru/20230728/gelendzhik-1886869016.html
https://ria.ru/20230728/yalta-1886782704.html
https://ria.ru/20230728/nepogoda-1886905570.html
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой
В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой для купания
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Солнечная и жаркая погода установилась в Сочи 29 июля, дождей и ветра нет, однако купание на большей части пляжей по-прежнему запрещено — в море шторм, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о непогоде в Сочи. Синоптики прогнозировали ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем до 29 июля.
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Так, по сообщению корреспондента РИА Новости, в пятницу из-за сильного ветра городские пляжи были недоступны для купания и отдыха, спасатели перевязывали вход сигнальными лентами, шезлонги и зонты были сложены.
В субботу в Сочи установилась жаркая погода, дождей нет, температура воздуха превышает 25 градусов, однако купаться можно не везде, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение.
«
"До конца суток запрещено купание", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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При этом, как рассказали корреспонденту агентства спасатели центрального пляжа "Маяк", море поутихло, загорать и купаться сейчас там можно. В субботу на пляже "Маяк" купаются отдыхающие, разобрана пляжная инфраструктура, развлекательные объекты работают в обычном графике. Отдых без возможности погружаться в воду доступен на пляже Pullman, расположенном вдоль центральной набережной Сочи. Остальные пляжные территории вдоль набережной "Маяк" закрыты, там шезлонги и зонты не разбирались с пятницы, кое-где пляжная инфраструктура была повреждена ночным штормом.
Ранее в пресс-службе сочинской администрации предупреждали о закрытии пляжей с 27 по 29 июля, однако, как поясняли агентству в мэрии, окончательное решение об ограниченной работе пляжей принимают арендаторы пляжных зон, ориентируясь на быстроизменяющиеся погодные условия.
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