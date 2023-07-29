https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html

В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой

В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой - РИА Новости, 29.07.2023

В Сочи установилась ясная погода, но большая часть пляжей остается закрытой

Солнечная и жаркая погода установилась в Сочи 29 июля, дождей и ветра нет, однако купание на большей части пляжей по-прежнему запрещено — в море шторм, передает РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:13

2023-07-29T16:13

2023-07-29T16:13

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881062057_0:238:3028:1941_1920x0_80_0_0_25f96ecd1f61a93d19079706231c8134.jpg

СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Солнечная и жаркая погода установилась в Сочи 29 июля, дождей и ветра нет, однако купание на большей части пляжей по-прежнему запрещено — в море шторм, передает с места событий корреспондент РИА Новости. В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о непогоде в Сочи. Синоптики прогнозировали ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем до 29 июля. Так, по сообщению корреспондента РИА Новости, в пятницу из-за сильного ветра городские пляжи были недоступны для купания и отдыха, спасатели перевязывали вход сигнальными лентами, шезлонги и зонты были сложены. В субботу в Сочи установилась жаркая погода, дождей нет, температура воздуха превышает 25 градусов, однако купаться можно не везде, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. "До конца суток запрещено купание", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. При этом, как рассказали корреспонденту агентства спасатели центрального пляжа "Маяк", море поутихло, загорать и купаться сейчас там можно. В субботу на пляже "Маяк" купаются отдыхающие, разобрана пляжная инфраструктура, развлекательные объекты работают в обычном графике. Отдых без возможности погружаться в воду доступен на пляже Pullman, расположенном вдоль центральной набережной Сочи. Остальные пляжные территории вдоль набережной "Маяк" закрыты, там шезлонги и зонты не разбирались с пятницы, кое-где пляжная инфраструктура была повреждена ночным штормом. Ранее в пресс-службе сочинской администрации предупреждали о закрытии пляжей с 27 по 29 июля, однако, как поясняли агентству в мэрии, окончательное решение об ограниченной работе пляжей принимают арендаторы пляжных зон, ориентируясь на быстроизменяющиеся погодные условия.

https://ria.ru/20230728/gelendzhik-1886869016.html

https://ria.ru/20230728/yalta-1886782704.html

https://ria.ru/20230728/nepogoda-1886905570.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)