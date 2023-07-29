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СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью - РИА Новости, 29.07.2023
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12:17 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/podrostok-1887047888.html
СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью
СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью - РИА Новости, 29.07.2023
СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Рязанской области после гибели подростка, получившего травму "в результате... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:17
2023-07-29T12:17
происшествия
россия
рязанская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Рязанской области после гибели подростка, получившего травму "в результате ненадлежащей организации спортивного мероприятия", сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале. По версии следствия, инцидент произошел 12 июля. В результате "ненадлежащей организации спортивного мероприятия" подросток был травмирован, госпитализирован в медицинское учреждение, где затем скончался. "Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере организации и проведения спортивных мероприятий, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщило СУСК.
https://ria.ru/20230726/delo-1886468238.html
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происшествия, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Рязанская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью

СК возбудил дело после гибели подростка, получившего травму на мероприятии под Рязанью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Рязанской области после гибели подростка, получившего травму "в результате ненадлежащей организации спортивного мероприятия", сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале.
По версии следствия, инцидент произошел 12 июля. В результате "ненадлежащей организации спортивного мероприятия" подросток был травмирован, госпитализирован в медицинское учреждение, где затем скончался.
"Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере организации и проведения спортивных мероприятий, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщило СУСК.
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ПроисшествияРоссияРязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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