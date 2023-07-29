https://ria.ru/20230729/podrostok-1887047888.html

СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью

СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью - РИА Новости, 29.07.2023

СК возбудил дело после гибели подростка после мероприятия под Рязанью

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Рязанской области после гибели подростка, получившего травму "в результате... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:17

2023-07-29T12:17

2023-07-29T12:17

происшествия

россия

рязанская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 29 июл – РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Рязанской области после гибели подростка, получившего травму "в результате ненадлежащей организации спортивного мероприятия", сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале. По версии следствия, инцидент произошел 12 июля. В результате "ненадлежащей организации спортивного мероприятия" подросток был травмирован, госпитализирован в медицинское учреждение, где затем скончался. "Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере организации и проведения спортивных мероприятий, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщило СУСК.

https://ria.ru/20230726/delo-1886468238.html

россия

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)