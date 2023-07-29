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Крымский мост перекрыли третий раз за ночь
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T04:55
2023-07-29T04:55
2023-07-29T16:41
крымский мост
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23:34 мск и субботу в 3:04 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Мост в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по нескольку раз. Он работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html
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крымский мост
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли третий раз за ночь
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале
об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23:34 мск и субботу в 3:04 мск.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Мост в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по нескольку раз. Он работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
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