https://ria.ru/20230729/perekrytie-1887019156.html

Крымский мост перекрыли третий раз за ночь

Крымский мост перекрыли третий раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023

Крымский мост перекрыли третий раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T04:55

2023-07-29T04:55

2023-07-29T16:41

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_197c71d94ff1cc889a0ec25d2eaae2d3.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23:34 мск и субботу в 3:04 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Мост в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по нескольку раз. Он работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост