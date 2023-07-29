Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 29.07.2023 (обновлено: 16:41 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/perekrytie-1887019156.html
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь - РИА Новости, 29.07.2023
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T04:55
2023-07-29T16:41
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_197c71d94ff1cc889a0ec25d2eaae2d3.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23:34 мск и субботу в 3:04 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.Мост в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по нескольку раз. Он работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
https://realty.ria.ru/20230725/most-1886204522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_7aeb0aa28f4e550ce1ae38da98d0cf4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост
Крымский мост
Крымский мост перекрыли третий раз за ночь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли третий раз за ночь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли в третий раз за ночь, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее движение временно закрывали в пятницу в 23:34 мск и субботу в 3:04 мск.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
27 июля, 14:23
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
Мост в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по нескольку раз. Он работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть.
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Кабмин продлил сроки госконтракта по восстановлению Крымского моста
25 июля, 16:11
 
Крымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала