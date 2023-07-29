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Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию
Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию - РИА Новости, 29.07.2023
Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию в субботу. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:10
2023-07-29T22:10
2023-07-29T22:10
религия
арзамас
саров
серафим саровский (прохор мошнин)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию в субботу. "Двадцать девятого июля 2023 года начался первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую митрополию… 30 июля святейший патриарх Кирилл освятит открытый после реконструкции Воскресенский собор в Арзамасе, а 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, возглавит торжества в Дивеево", - сообщил сайт Русской православной церкви. Добавляется, что в 2023 году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по н.с.) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского, отмечается в сообщении сайта.
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арзамас, саров, серафим саровский (прохор мошнин), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Арзамас, Саров, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию
Патриарх Кирилл начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию