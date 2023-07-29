https://ria.ru/20230729/patriarkh-1887118602.html

Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию

Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию - РИА Новости, 29.07.2023

Патриарх Кирилл начал визит в Нижегородскую митрополию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию в субботу. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:10

2023-07-29T22:10

2023-07-29T22:10

религия

арзамас

саров

серафим саровский (прохор мошнин)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию в субботу. "Двадцать девятого июля 2023 года начался первосвятительский визит святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Нижегородскую митрополию… 30 июля святейший патриарх Кирилл освятит открытый после реконструкции Воскресенский собор в Арзамасе, а 1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского, возглавит торжества в Дивеево", - сообщил сайт Русской православной церкви. Добавляется, что в 2023 году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по н.с.) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского, отмечается в сообщении сайта.

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арзамас

саров

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арзамас, саров, серафим саровский (прохор мошнин), патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия