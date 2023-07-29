https://ria.ru/20230729/otnosheniya-1887094376.html

В Мали выразили готовность укреплять двусторонние отношения с Россией

В Мали выразили готовность укреплять двусторонние отношения с Россией - РИА Новости, 29.07.2023

В Мали выразили готовность укреплять двусторонние отношения с Россией

В Мали готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Россией, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T18:12

2023-07-29T18:12

2023-07-29T18:12

россия

мали

владимир путин

форум "россия — африка"

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СТРЕЛЬНА, 29 июл - РИА Новости. В Мали готовы и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Россией, заявил президент переходного периода Ассими Гоита. "Я и наш народ всегда готовы работать вместе с вами и российским народом, чтобы укреплять наше двустороннее сотрудничество", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Я очень рад тому качеству, которое характеризует наши отношения в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, научных исследованиях, геологоразведочных исследованиях, обороне, безопасности. У нас существует четыре соглашения в сферах экономики, высшего образования. Это указывает на общие устремления углубить это сотрудничество и поднять его на новый уровень", - подчеркнул он. Гоита добавил, что дружба между Россией и Мали "основывается на взаимовыгодных отношениях без каких-либо попыток инструментализации отношений". В начале своего выступления Гоита представил членов делегации, которая приехала вместе с ним в Россию. После этого представились и члены российской делегации.

https://ria.ru/20230729/mali-1887093316.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887092603.html

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россия, мали, владимир путин, форум "россия — африка"